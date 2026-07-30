El presidente de la República, Gustavo Petro, emprenderá este viernes un viaje oficial con destino a la ciudad de La Habana, en lo que ha sido confirmado por los medios de comunicación como su última visita internacional antes de concluir formalmente su mandato constitucional. El jefe de Estado colombiano cruzará el mar Caribe para sostener un encuentro bilateral de alto nivel con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en un momento marcado de manera profunda por la compleja situación socioeconómica y financiera que atraviesa la isla caribeña, todo esto a pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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La visita oficial se produce en un escenario especialmente crítico para el gobierno de Cuba, que durante los últimos meses ha tenido que lidiar de forma constante con graves dificultades estructurales, tales como prolongados y frecuentes apagones eléctricos que afectan la cotidianidad de la ciudadanía, agudos problemas de desabastecimiento de productos básicos y una profunda crisis económica que golpea fuertemente las finanzas públicas.

A este panorama adverso se le suma la reciente y preocupante salida de importantes corporaciones y empresas multinacionales que operaban históricamente en el territorio insular, entre las que destaca la partida de la reconocida cadena hotelera española Meliá, un golpe directo y de gran magnitud para el sector turístico de la nación, considerado tradicionalmente como uno de los motores fundamentales para la generación de ingresos y divisas en la economía cubana.

“La verdad es que no entiendo a qué va. No será que quiere quedarse por allá, la verdad no entiendo si ese saludo lo puede hacer desde acá”, dijo Felipe Zuleta, panelista en Blu Radio.

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En este delicado contexto, el desplazamiento del mandatario colombiano busca enviar un mensaje institucional de solidaridad directa por parte del Gobierno nacional hacia el pueblo y las autoridades de Cuba frente a la crisis generalizada que experimentan. Sin embargo, este movimiento diplomático ocurre en medio de una transición política inminente en Colombia, caracterizada por profundos cambios en la orientación de la política exterior. Cabe recordar que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha manifestado de manera pública y reiterada su firme intención de romper por completo las relaciones diplomáticas que mantiene el Estado colombiano con los gobiernos de Cuba y Nicaragua una vez asuma el control del Ejecutivo el próximo 7 de agosto, lo que le otorga a este encuentro una carga política y simbólica de proporciones incalculables para el futuro de la diplomacia regional.

Adicionalmente, la visita del jefe de Estado se desarrolla bajo el escrutinio del escenario geopolítico internacional y las tensiones permanentes marcadas por la postura de Estados Unidos frente a la isla, especialmente bajo la administración del presidente Donald Trump. Este factor externo añade un elemento de alta sensibilidad a la agenda que cumplirá el mandatario en La Habana, donde se abordarán temas de cooperación bilateral y la situación regional antes del traspaso definitivo del poder en el Palacio de Nariño.

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