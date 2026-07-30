Uno de los últimos nombres que faltan por definirse en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella podría convertirse, al mismo tiempo, en uno de los mensajes políticos más fuertes de su próximo gobierno. En las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que Ana María Vesga, actual presidenta de ACEMI y una de las voces más críticas de la política de salud de Gustavo Petro, llegue al Ministerio de Salud.

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La versión fue revelada por la periodista Darcy Quinn en La FM, donde aseguró que Vesga sería la persona elegida para asumir la cartera. Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial, de concretarse el nombramiento, el gabinete quedaría prácticamente completo y solo faltaría definir quién dirigirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

No se trata de un nombre desconocido en el debate público. Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, Ana María Vesga estuvo al frente de Acemi, el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo y a las empresas de medicina prepagada, desde donde se convirtió en una de las principales contradictores de la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo.

Desde esa posición, cuestionó varios de los pilares del proyecto gubernamental, defendió el papel de las EPS dentro del sistema y alertó en repetidas ocasiones sobre los riesgos financieros que, según el gremio, enfrentaba el sector. También mantuvo diferencias con el Gobierno por el cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso fundamental para financiar la atención de los pacientes.

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Su voz fue una de las más visibles durante el intenso debate que se vivió en el país alrededor del futuro del sistema de salud. Mientras el Gobierno Petro insistía en transformar el modelo y reducir el protagonismo de las EPS, Acemi, bajo el liderazgo de Vesga, defendía la necesidad de mantener el esquema de aseguramiento.

Precisamente por eso, su eventual llegada al Ministerio de Salud sería interpretada como un giro importante frente a la orientación que tuvo esta cartera en los últimos años y como una señal de respaldo a las EPS y a los actores tradicionales del sistema.

Darcy Quinn destacó la trayectoria de la dirigente y aseguró que se trata de una de las personas más reconocidas del sector.

“Es una mujer que también estuvo en la Cámara Farmacéutica, es abogada de la Universidad de los Andes, una de las mujeres más valientes que ha dado una de las grandes batallas en este sistema de salud”, afirmó la periodista.

Quinn también señaló que el nombramiento enviaría un mensaje claro sobre el rumbo que podría tomar la política sanitaria del nuevo gobierno.

“Sería un mensaje también, ¿no? Se busca un poco fortalecer las EPS como las mediadoras del sistema de salud”, comentó.

Ana María Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. Antes de llegar a Acemi ocupó cargos en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente fue vicepresidenta del gremio.

A lo largo de su carrera ha trabajado en temas relacionados con aseguramiento en salud, políticas públicas y funcionamiento del sistema, lo que la ha convertido en una de las personas con mayor conocimiento técnico sobre el sector.

Si finalmente es designada ministra, Ana María Vesga pasaría de ser una de las principales críticas de la política de salud del gobierno Petro a convertirse en la responsable de liderar una nueva etapa para uno de los sectores más sensibles y debatidos del país.

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