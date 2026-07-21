La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella sigue generando expectativas, especialmente en aquellas carteras clave que aún no tienen un titular definido. A través de la sección Los Secretos de D’Arcy Quinn en La FM, se conoció que la baraja para el Ministerio de Salud se concentra actualmente en tres mujeres con perfiles y trayectorias diversas en el sector público y privado. Mientras que la fotografía oficial del equipo de empalme e iniciales nombramientos dejó ver nombres como los de Andrés Barreto, Carlos Ríos y Joaquín Gutiérrez, la cartera de salud mantiene la incógnita sobre quién asumirá su liderazgo frente al próximo cuatrienio, en medio de un escenario político marcado por los recientes reacomodos en el Congreso de la República.

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La primera persona mencionada en la baraja es Edna Tafur, cuyo nombre ha sido vinculado a gestiones políticas con sectores de Cambio Radical, siendo señalada como una figura cercana a congresistas como Carlos Fernando Motoa. Con experiencia previa como gerente administrativa de un hospital, su inclusión inicial respondía a la búsqueda de consensos políticos; sin embargo, fuentes consultadas señalan que su viabilidad podría estar sujeta a las nuevas correlaciones de fuerza tras las recientes tensiones y derrotas legislativas del oficialismo.

El segundo nombre citado corresponde a Marcela Montealegre, una de las fichas que actualmente lidera el proceso de empalme en el sector, destacándose por su conocimiento técnico y su experiencia previa en temas de salud. No obstante, un elemento que ha rondado su perfil es su parentesco familiar al ser sobrina del exfiscal Eduardo Montealegre, un antecedente que, según la información revelada, podría generarle ruido político, a pesar de que se matiza aclarando que mantiene distancia profesional y personal con su tío desde hace tiempo.

Finalmente, la tercera opción presentada es Ana María Vesga, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, descrita como una de las opciones con mayor peso técnico. Su liderazgo en las discusiones gremiales y las políticas de salud del país la han posicionado como una voz experta que conoce a profundidad las entrañas y las dificultades del sistema.

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Para diversos sectores, su perfil destaca por su solvencia conceptual frente a la crisis y el funcionamiento del sistema sanitario, situándola como una de las cartas más preparadas para asumir el reto institucional. La decisión final recae estrictamente en el presidente electo Abelardo De La Espriella, quien deberá sopesar las cuotas de gobernabilidad política, el entendimiento técnico del sector y la capacidad de concertación antes de anunciar oficialmente el nombre de la nueva ministra de Salud.

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