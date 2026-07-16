El Consejo de Estado abrió la puerta para estudiar una demanda que busca que las toallas higiénicas dejen de estar dentro de los servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos del sistema de salud en Colombia. El proceso fue admitido este jueves 16 de julio tras una acción presentada por el concejal de Bogotá Julián Sastoque.

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La solicitud pretende que se declare la nulidad de la expresión “toallas higiénicas” incluida en el listado de productos que no cuentan con financiación pública en salud. El tribunal señaló que la falta de acceso a estos elementos “podría constituir la vulneración de los derechos fundamentales de salud para las mujeres”.

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La demanda está relacionada con la Resolución 000695 del 16 de abril de 2026 del Ministerio de Salud, norma que actualizó los servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos asignados al sector.

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La discusión no plantea que todas las mujeres reciban automáticamente estos productos, sino que busca que puedan ser considerados dentro de los elementos necesarios para garantizar el derecho a la salud y el manejo digno de la menstruación, especialmente en casos donde exista una barrera económica para acceder a ellos.

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El concejal Julián Sastoque explicó que el objetivo es que las toallas higiénicas puedan ser cubiertas con recursos del sistema cuando sean consideradas indispensables para evitar afectaciones en la salud y la calidad de vida de las mujeres.

“Buscamos que no estén en lista de servicios excluidos del Ministerio de Salud (…) Muchas mujeres no pueden acceder a estos insumos”, escribió Sastoque en su cuenta de X.

El cabildante también señaló: “No puede ser que en pleno 2026 el cuidado menstrual siga tratándose como un lujo y no como lo que es: una necesidad de salud”.

Dentro de los argumentos presentados, Sastoque aseguró que la medida busca cerrar brechas de acceso para niñas, jóvenes y mujeres que enfrentan dificultades económicas para comprar estos productos.

“La idea es evitar que los insumos de cuidado menstrual indispensables para nuestras niñas, jóvenes y mujeres puedan ser cubiertos con los recursos públicos, por los recursos del sistema de salud”, afirmó el concejal.

Además, el documento judicial establece que el Consejo de Estado admitió la demanda y otorgó al Ministerio de Salud un plazo de 30 días para responder o solicitar pruebas.

El concejal recordó que en Bogotá ya se habían impulsado iniciativas relacionadas con el acceso a productos de cuidado menstrual. En 2024 destacó un proyecto para que colegios públicos entregaran estos elementos como una estrategia para reducir estigmas y garantizar mejores condiciones para las estudiantes.

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