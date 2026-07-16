Por: CENET

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La compañía Lili Pink informó que el abogado penalista Iván Cancino, quien venía liderando la representación jurídica de la empresa y de sus directivos en el proceso judicial que enfrenta, concluyó su gestión tras su reciente designación como Ministro de Justicia.

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A partir de esta fecha, la defensa será asumida por los abogados Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes continuarán con la representación técnica ante las autoridades competentes.

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La empresa también aclaró versiones difundidas en medios de comunicación sobre la situación de David Abadi y Max Abadi, precisando que ambos residen fuera de Colombia desde antes del inicio del proceso y que “no corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”. Según el comunicado, los directivos han atendido los requerimientos de las autoridades y seguirán compareciendo conforme a la ley.

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Lili Pink señaló que sus operaciones continúan con normalidad, garantizando la estabilidad y el bienestar de sus colaboradores, así como las relaciones con los distintos grupos de interés. Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con “la legalidad, la transparencia y el respeto por las decisiones de las autoridades competentes”, y pidió que el proceso judicial se desarrolle bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

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