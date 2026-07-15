El cambio definitivo en la legislación laboral colombiana que entra en vigencia hoy 15 de julio de 2026 abre múltiples inquietudes entre quienes laboran bajo modalidades de tiempo parcial o por horas en el país.

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Esta reducción da cumplimiento estricto a la Ley 2101 de 2021, una norma cuyo propósito central consistía en disminuir paulatinamente la jornada máxima de trabajo semanal desde las 48 hasta las 42 horas vigentes.

Frente a este escenario, el diario Portafolio, replicado por El Tiempo, consultó a Nicolás Yemail, socio y líder de Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, para aclarar el panorama real de los empleados a tiempo parcial.

El especialista explicó con claridad que trabajar bajo este esquema de tiempo parcial no altera de ninguna forma la remuneración básica ni perjudica la liquidación correspondiente de las prestaciones sociales de ley.

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Con la implementación de la nueva jornada de 42 horas semanales, los empleadores tienen la prohibición expresa de disminuir el sueldo de los colaboradores, protegiendo así las garantías laborales básicas del personal.

Por esta razón, el experto detalló que “la prima, las cesantías y sus intereses, y las vacaciones se siguen calculando en proporción a lo trabajado y a lo devengado, sin importar si la jornada es completa o parcial”.

Aunque la Ley 2101 de 2021 no menciona de manera específica la modalidad por horas, el artículo 4 protege firmemente el valor de la hora ordinaria de trabajo y prohíbe disminuciones en la remuneración.

De esta forma, la normatividad actual ampara financieramente el valor del tiempo trabajado para quienes poseen un contrato formal, sin establecer una categoría jurídica independiente de trabajadores por horas en las empresas.

El abogado experto asegura que “cotizar por horas no limita o restringe a nadie el derecho a estas prestaciones laborales, si de fondo existe un contrato de trabajo”, respaldando la estabilidad del empleado.

La legislación nacional apoya esta postura, pues el artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que les correspondan, cualquiera que sea la duración de la jornada”.

La reforma beneficia directamente a quienes laboran algunas horas al día o ciertos días a la semana bajo un contrato formal, limitando su tiempo de servicio a la proporción de la nueva jornada legal.

Es indispensable indicar que, para las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios civiles o comerciales, la Ley 2101 de 2021 no aplica, dado que en estas relaciones no existe jornada laboral legal.

¿En qué consiste la reducción de jornada laboral en Colombia?

La reducción de la jornada laboral en Colombia consiste en disminuir el límite máximo de trabajo semanal de 48 a 42 horas sin afectar los salarios de los trabajadores.

Esta medida, establecida por la Ley 2101 de 2021, busca mejorar la calidad de vida de los empleados promoviendo un mayor descanso y espacios de recreación familiar.

El proceso se realiza de manera progresiva para facilitar la oportuna adaptación de las empresas colombianas ante los nuevos retos comerciales y de productividad en el mercado nacional.

La transición comenzó en julio de 2023 al bajar la jornada a 47 horas, seguida de un ajuste a 46 horas en 2024.

Posteriormente, el tope laboral descendió a 44 horas semanales en julio de 2025 y alcanza finalmente el límite definitivo de 42 horas este 15 de julio de 2026.

La norma protege de forma estricta los derechos adquiridos, garantizando que el valor por hora ordinaria aumente proporcionalmente y que las prestaciones sociales permanezcan totalmente intactas.

Los empleadores deben reorganizar sus turnos y operaciones internas de producción para dar estricto cumplimiento al nuevo marco legal que rige en todo el territorio nacional.

Esta histórica reforma laboral posiciona al país frente a los modernos estándares globales de competitividad y salud ocupacional, permitiendo equilibrar óptimamente la vida familiar de la ciudadanía activa.

Las compañías que incumplan esta directriz enfrentarán sanciones impuestas por las autoridades competentes.

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