Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia abre hoy en $3.246, mostrando una ligera caída tras haber cerrado ayer en $3.254. El mercado se encuentra en una fase de introspección técnica: mientras la divisa muestra señales de estar sobrevendida, tras su reciente caída hacia niveles no vistos desde principios de 2020, el comportamiento de los flujos de negociación sigue siendo cauto, sin que aparezcan compradores con la fuerza suficiente para cambiar la tendencia bajista de corto plazo.

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(Vea también: Dólar hoy en Colombia sigue cayendo y empieza a acercarse a los $ 3.300: así va la moneda)

Dólar en Colombia, julio de 2026

Santiago Martínez Romero, de Davivienda, advirtió sobre un posible desajuste en los fundamentos. Según el experto, la tasa de cambio actual se encuentra por debajo de su valor teórico de equilibrio, aquel que permite sostener el crecimiento, el empleo y unas cuentas externas estables.

Bajo este análisis, el nivel actual no reflejaría la realidad económica del país, por lo que, en el mediano plazo, el precio del dólar debería tender a corregir al alza para alinearse nuevamente con los fundamentos macroeconómicos.

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El bloque naval de Trump mantiene la presión

La escalada geopolítica sigue siendo el motor de las materias primas. El petróleo extiende sus ganancias por tercera sesión consecutiva.

El Brent avanza un 0,6 % hasta los US$85,23 por barril y el WTI sube un 0,4 % hacia los US$79,67.

Los precios se mantienen en sus niveles más altos en un mes, impulsados por la determinación de Donald Trump de mantener el bloqueo naval a los puertos iraníes y las advertencias de una mayor escalada militar si no se retoman las negociaciones. Este escenario compensa, en parte, la reducción de los inventarios de crudo en EE. UU., que resultó ser menor a lo que anticipaba el mercado.

(Lea también: Dólar cayó más de $ 100 esta semana y cerró con precio muy esperado este viernes)

El alivio inflacionario que calma a la FED

El panorama en Estados Unidos ha dado un giro significativo tras la publicación de los datos de inflación al consumidor (martes) y ahora el IPC al productor (IPP) de junio, el cual se ubicó en 5,5 % en su variación anual, cifra inferior al 6,2 % esperado, y retrocedió un 0,3 % respecto a mayo, la mayor caída desde abril de 2025

Esta moderación en los precios, junto con un IPC al consumidor que cayó por primera vez desde la pandemia, ha desplomado las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de un aumento de tipos en julio se ha reducido drásticamente (al 17 %), desviando la mirada de los inversores hacia posibles movimientos en septiembre.

En Colombia, este miércoles el DANE publicará los datos de industria y comercio para mayo de 2026.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.