Por: VALORA ANALITIK

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El dólar estadounidense en Colombia extendió su rally bajista por segunda jornada consecutiva, profundizando el quiebre de sus soportes históricos. La divisa norteamericana cayó otros 47,85 pesos en la sesión de hoy, cerrando en un precio promedio de 3.239,75 pesos frente al dato histórico de la víspera ($3.287,60).

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Con este movimiento, la tasa de cambio amplía su racha de ganancias a mínimos no vistos desde finales de 2019 e inicios de 2020.

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Así estuvo el dólar en Colombia hoy

Y es que el dólar en Colombia experimentó hoy una fuerte presión de venta desde el sonido de la campana. Inició operaciones con una apertura de 3.282 pesos y apenas alcanzó un techo intradía de 3.285 pesos. A partir de allí, la constante liquidación de posiciones y el ingreso de flujos institucionales arrastraron la cotización hasta un mínimo de 3.231 pesos.

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En el panorama internacional, el índice DXY se mantuvo prácticamente plano con una leve variación del -0,02 % para situarse en 100,89 unidades.

La firma Acciones & Valores destacó que el índice DXY ha venido perdiendo tracción debido a las señales de desescalamiento en las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Al disiparse el temor a una confrontación militar abierta de gran envergadura, se evaporó rápidamente el interés de los inversionistas globales por refugiarse en el dólar.

Esta menor aversión al riesgo internacional configuró el escenario ideal para el bloque de monedas de América Latina, estimulando las posiciones tomadoras en mercados emergentes de alta rentabilidad.

El mercado cambiario interno continuó asimilando de manera sumamente positiva los fundamentales macroeconómicos y la coyuntura de tasas locales.

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De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, los operadores cambiarios locales le dieron una lectura constructiva al comportamiento de las materias primas. La caída reciente en las cotizaciones internacionales de la energía no fue interpretada como un deterioro en los términos de intercambio, sino como un alivio directo para la inflación local de cara a los próximos meses.

El atractivo diferencial de tasas de interés de Colombia (fijado en el 12 % por el Banco de la República) continuó atrayendo robustos flujos de portafolio hacia la deuda soberana (títulos TES). Esta fuerte demanda de activos denominados en pesos actuó como el principal ancla de la divisa, permitiéndole liderar nuevamente las valorizaciones en la región.

Baja de la demanda de crudo para 2026 y hay tensiones en Ormuz

El mercado de materias primas operó bajo una dinámica mixta, donde las presiones logísticas a corto plazo se cruzaron con proyecciones de debilidad estructural.

El barril de petróleo Brent de referencia para Colombia cedió un 0,59 % para ubicarse en 75,85 dólares, mientras que el crudo WTI de EE. UU. descendió hasta los 71,31 dólares (-1,07 %).

En el plano fundamental, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que la demanda mundial de petróleo caerá en un millón de barriles diarios en 2026, lo que representaría la primera contracción anual desde el año 2020. La entidad atribuye este comportamiento al impacto que los roces geopolíticos en Oriente Próximo han tenido sobre la actividad económica global.

Pese a las previsiones bajistas a largo plazo, los precios encontraron un soporte marginal debido a la disminución del tránsito de buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz, lo que mantiene viva la prima de riesgo geopolítico ante eventuales interrupciones en los suministros de crudo y gas natural.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,49 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,290 % desde los 12,466 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 11,792 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,915 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,640 %, frente al 11,751 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,909 %; la jornada anterior en 11,943 %.

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