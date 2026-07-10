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La Zona Rosa de Bogotá está entrando en una nueva etapa de competencia urbana, comercial y gastronómica. La llegada de Quora, el megaproyecto de renovación urbana que transformará tres manzanas del sector de La Cabrera, no solo representa una de las inversiones inmobiliarias más ambiciosas de la capital, sino que también puede convertirse en el nuevo gran catalizador del retail premium en Colombia.

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El proyecto, desarrollado por Cimento, sociedad conformada por Grupo Amarilo —a través de Amarilo Inversiones y su fondo de capital privado Yellowstone Capital Partners— y Spectrum de Guatemala, acaba de cerrar una financiación sindicada por $1,4 billones, liderada por Bancolombia y acompañada por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA Colombia y Davivienda. Esta operación marca un hito para el mercado inmobiliario nacional, al estructurarse bajo un modelo híbrido que combina elementos de project finance con crédito constructor, una fórmula poco usual en desarrollos urbanos de uso mixto en el país.

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Pero más allá de la magnitud financiera, el verdadero impacto de Quora estará en la transformación del corazón comercial del norte de Bogotá. El proyecto contempla cerca de 146.900 m² de área construida, con 56.000 m² de oficinas, 44.000 m² de vivienda, 3.000 m² de hotel, un centro cultural de 5.000 m², 18.400 m² de espacio público peatonal y, especialmente, 38.900 m² de comercio. Esta última cifra es la que prende las alertas del sector retail, porque implica la llegada de una nueva oferta comercial de gran escala al corredor más exclusivo del país.

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Quora no llega a competir en una zona vacía. Por el contrario, se inserta en el ecosistema comercial más sofisticado de Bogotá, donde conviven la Calle 82, el Centro Comercial Andino, El Retiro y Atlantis. Esta concentración ha convertido al sector en el principal distrito de compras premium de Colombia, con una mezcla de marcas internacionales, moda de lujo, gastronomía de autor, cafés, entretenimiento, servicios financieros, hoteles y oficinas corporativas.

La diferencia es que Quora introduce un concepto más urbano, abierto y de uso mixto. Sus 38.900 m² de comercio no deben leerse simplemente como un nuevo centro comercial, sino como una ampliación del distrito comercial de la Zona Rosa. El proyecto puede funcionar como una bisagra entre el retail cerrado tradicional, el comercio a cielo abierto, la gastronomía premium y la vida peatonal. En ese sentido, los 18.400 m² de espacio público son tan importantes como los locales comerciales, porque permiten transformar la experiencia del visitante: caminar, permanecer, consumir, asistir a eventos culturales y conectar distintos usos en un mismo recorrido.

Este es un punto clave para entender el nuevo ciclo competitivo del sector. El comercio premium ya no se define únicamente por la marca que ocupa un local, sino por la calidad integral de la experiencia. Las marcas de lujo y las propuestas gastronómicas de alto nivel buscan entornos con seguridad, arquitectura, paisajismo, permanencia, flujo peatonal, parqueaderos, transporte, cultura y públicos de alto poder adquisitivo. Quora llega precisamente a reforzar esa ecuación.

En este escenario, el Centro Comercial Andino aparece como el jugador mejor preparado para defender y ampliar su liderazgo. Bajo el liderazgo de Leonardo Bernal, presidente de la Junta Directiva, Andino ya consolidó un proceso de inversión y modernización cercano a los $50.000 millones, orientado a fortalecer sus áreas gastronómicas, culturales y comerciales. La renovación de la Plazoleta de Comidas, la transformación de la Calle de la Cultura y la incorporación de nuevos espacios de gran formato para marcas internacionales le permiten enfrentar la llegada de Quora desde una posición de fortaleza.

Andino entiende que la competencia ya no se gana únicamente por ubicación, sino por actualización permanente. Su oferta se ha venido robusteciendo con marcas como Alo Yoga, ECCO, Birkenstock, Golden Goose, Michael Kors, Ralph Lauren, ON y Hoka, que refuerzan su posicionamiento como el epicentro de exclusividad e innovación del país. Además, la renovación gastronómica y cultural le permite responder a una tendencia global: los centros comerciales premium deben ser menos transaccionales y más experienciales.

(Vea también: Así es el megahotel de $ 35.000 millones que se inaugura en sabana de Bogotá: detalles del proyecto)

La llegada de Quora, por tanto, no debilita necesariamente a Andino. Por el contrario, puede potenciarlo. En los grandes distritos comerciales del mundo, la concentración de oferta premium suele aumentar la capacidad de atracción del destino. La Quinta Avenida en Nueva York, la Avenida Presidente Masaryk en Ciudad de México o el barrio de Salamanca en Madrid no dependen de un solo activo, sino de una masa crítica de marcas, restaurantes, hoteles, cultura y espacio público. Bogotá puede empezar a caminar hacia ese modelo si Quora, Andino, El Retiro, Atlantis y la Calle 82 logran funcionar como un solo distrito comercial ampliado.

El impacto también se sentirá en los precios de alquiler. Quora se perfila como uno de los proyectos con los cánones comerciales más altos del país, en un esquema donde los locales serán arrendados y no vendidos. Esto confirma una tendencia cada vez más clara en el retail de alto nivel: el valor no está solamente en el metro cuadrado, sino en la curaduría de la mezcla comercial, la calidad del operador, la administración del activo y la capacidad de atraer marcas que eleven el posicionamiento del conjunto.

En este punto, la experiencia de Cimento será determinante. La compañía ya tiene recorrido en el desarrollo y operación de centros comerciales como Fontanar, en Chía, y Arkadia, en Medellín. Fontanar demostró la capacidad de construir un destino regional de alto estándar arquitectónico, con una mezcla comercial orientada a familias de ingresos medios y altos de la Sabana de Bogotá. Arkadia, por su parte, le permitió a Cimento competir en una plaza compleja como Medellín, con una propuesta basada en experiencia, gastronomía, entretenimiento y renovación de espacios comerciales.

Quora recoge ese aprendizaje, pero lo lleva a una escala superior. Ya no se trata solo de administrar un centro comercial, sino de operar un activo urbano de uso mixto, donde vivienda, oficinas, hotelería, comercio, cultura y espacio público deben funcionar de manera sincronizada. Esa complejidad exige una visión de largo plazo, una curaduría comercial rigurosa y una operación capaz de sostener estándares altos en seguridad, mantenimiento, activación cultural, mercadeo y relacionamiento con marcas.

El liderazgo de Roberto Moreno, desde Amarilo, resulta central para entender la dimensión de este proyecto. Su trayectoria ha estado marcada por el desarrollo de grandes piezas urbanas bajo el concepto de “ciudad dentro de la ciudad”, con proyectos que no se limitan a levantar metros cuadrados, sino que buscan integrar vivienda, comercio, servicios, espacio público y equipamientos. En Quora, esa visión se traslada al corazón del mercado más sofisticado de Bogotá, con una apuesta que combina renovación urbana, inversión privada, sofisticación comercial y transformación del espacio público.

También hay un mensaje de fondo para la ciudad. Bogotá ha tenido históricamente una relación fragmentada entre comercio, espacio público y cultura. Quora plantea una alternativa: un desarrollo donde el consumo no ocurre aislado, sino conectado con la vida urbana. El centro cultural de 5.000 m² puede ser un diferenciador relevante si logra integrarse con la programación del sector, la Calle de la Cultura de Andino, los restaurantes premium y la oferta de entretenimiento de la zona. La cultura, en este caso, no será un accesorio, sino una herramienta para aumentar permanencia, tráfico y valor urbano.

El reto estará en la ejecución. Un proyecto de esta escala debe resolver temas de movilidad, accesos, parqueaderos, flujos peatonales, convivencia con residentes, logística de abastecimiento y seguridad. También deberá evitar que la sofisticación comercial termine desconectada de la ciudad. La promesa de Quora será más poderosa si logra que el espacio público sea realmente caminable, activo y amable, y no simplemente una extensión decorativa del comercio.

Para el retail colombiano, Quora puede marcar un antes y un después. Sus 38.900 m² de comercio llegan en un momento en que las marcas internacionales buscan ubicaciones más selectivas, los restaurantes premium ganan protagonismo y los consumidores de mayores ingresos valoran experiencias integrales. La Zona Rosa, que durante años ha sido el principal símbolo del comercio de lujo en Bogotá, tendrá ahora la oportunidad de consolidarse como un verdadero distrito urbano de compras, gastronomía, cultura y entretenimiento.

La competencia apenas comienza. Andino llega renovado y con liderazgo claro bajo Leonardo Bernal; El Retiro mantiene su vocación de exclusividad; Atlantis conserva una ubicación estratégica; la Calle 82 sigue siendo un corredor natural de gastronomía y vida nocturna; y Quora entra con escala, capital, espacio público y una mezcla de usos difícil de igualar.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “Más que sumar metros cuadrados, El Proyecto Quora puede cambiar la manera como Bogotá entiende el retail premium. Si el proyecto logra integrar comercio, cultura y ciudad, la Zona Rosa no solo tendrá un nuevo vecino: tendrá una nueva centralidad comercial capaz de elevar el estándar del país”.

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