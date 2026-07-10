Por: VALORA ANALITIK

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La reciente y sostenida caída en el precio del dólar, que actualmente se cotiza en niveles de $3.250, ha encendido las alarmas entre los exportadores colombianos. De hecho, hoy tocó un nuevo mínimo: $3.231.

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Algunos expertos advierten que, ante la llegada de inversión extranjera para el sector mineroenergético y la confianza en el nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto, la divisa podría descender incluso hasta los $2.800, un escenario que algunos gremios califican como catastrófico.

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Dólar en Colombia: 10 de julio de 2026

Javier Díaz, presidente de Analdex, manifestó en Caracol Radio que esta revaluación del peso colombiano está generando graves dificultades financieras en las empresas. Según el dirigente, los exportadores enfrentan una coyuntura peligrosa: mientras sus ingresos caen por la debilidad de la moneda estadounidense, sus costos internos en pesos siguen subiendo, impulsados por el aumento en la mano de obra, los fletes y la inflación.

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Por su parte, Gustavo Gómez, presidente de la asociación de exportadores de café (Asoexport), destacó el fuerte impacto en el sector cafetero, recordando que hace apenas un año el dólar rondaba los $4.400. Dado que más del 90 % del café producido en Colombia se exporta, la caída en la tasa de cambio golpea directamente el bolsillo de los caficultores y reduce su competitividad frente a otros productores internacionales.

Ante este panorama de pérdida de competitividad, los dirigentes gremiales han planteado una serie de solicitudes al equipo económico del gobierno entrante para mitigar el impacto negativo y estabilizar la situación.

Por un lado, proponen la creación de créditos blandos y otros alivios financieros que permitan a los productores y exportadores afrontar la actual crisis de ingresos. Por otro, solicitan medidas para reducir los costos de transporte y hacer más eficientes los procesos productivos y de exportación, ante la imposibilidad de controlar variables externas.

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Javier Díaz incluso enfatizó en la necesidad de bajar la inflación para que el Banco de la República no se vea obligado a seguir subiendo las tasas de interés, ya que esto hace muy rentable traer dólares a Colombia, presionando aún más la caída de la tasa de cambio.

Según Gómez, a pesar de la crisis, el sector cafetero buscará refugiarse en la calidad y sostenibilidad de su producto para diferenciarse en el mercado mundial y compensar, en la medida de lo posible, el impacto de la revaluación. No obstante, el llamado al Gobierno es claro: se necesitan acciones inmediatas desde el ámbito local para evitar que el sector agroindustrial siga perdiendo su capacidad exportadora.

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