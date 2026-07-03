Por: VALORA ANALITIK

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El peso colombiano extendió su racha de ganancias y consolidó un cierre de semana excepcional en el mercado cambiario.

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El dólar estadounidense retrocedió otros $ 25,59 en la sesión de hoy, ubicándose en un precio promedio de $3.335,46 en comparación con el cierre del jueves ($3.361,05). Con este nuevo descenso, la tasa de cambio local se sitúa firmemente en niveles que no se registraban desde febrero de 2020, previo al estallido de la crisis pandémica.

Dólar hoy en Colombia (3 de julio de 2026): cómo se movió la divisa

La jornada transaccional estuvo dominada por una persistente inercia bajista de la tasa de cambio. Tras una apertura en $3.348, que rápidamente marcó el techo de la sesión al registrar un máximo de $3.353,60, la divisa norteamericana comenzó un descenso vertical que la llevó a perforar soportes clave hasta tocar un mínimo intradía de $3.323,01.

Dólar en Colombia al 3 de julio de 2026

El movimiento local se dio en sintonía con el plano global, donde el índice DXY operó prácticamente plano, con una marginal variación del -0,01 % para situarse en las 100,85 unidades.

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Desde la perspectiva internacional, la firma Acciones & Valores destacó que el dólar global arrancó la sesión ‘noqueado’ por debajo de la barrera de los 101 puntos, una debilidad estructural que fue plenamente capitalizada por el bloque de monedas latinoamericanas.

(Vea también: Dólar en Colombia cae a su nivel más bajo desde 2020 tras reducción en la TRM y baja actividad en el mercado)

Al disiparse el riesgo de una FED más restrictiva tras la publicación de las cifras del mercado laboral estadounidense, los operadores globales reactivaron con fuerza el arbitraje de tasas (carry trade), redirigiendo flujos hacia mercados emergentes de alto rendimiento como el colombiano, que ofrece un atractivo piso del 12 % tras el reciente incremento del Banco de la República.

Ministro Miguel Gómez anuncia misión a Estados Unidos

El principal viento de cola interno provino de las declaraciones del recién designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en diálogo con Valora Analitik. Sus pronunciamientos enviaron un mensaje contundente de ortodoxia y gestión de crisis a los mercados financieros.

El jefe de la cartera económica confirmó que, antes de la posesión presidencial, viajará a Estados Unidos para reunirse con agencias multilaterales, bonistas y calificadoras de riesgo. «Tenemos que restablecer las relaciones con entes multilaterales, que son importantísimos (…) Ellos son unos validadores muy importantes para el resto de los operadores», afirmó, asegurando que buscará dar certidumbre al mercado de capitales sobre la hoja de ruta de la administración de Abelardo de la Espriella.

El economista lanzó un fuerte mensaje de responsabilidad fiscal al diagnosticar que Colombia sufre de un fenómeno de desplazamiento del sector privado o crowding out. Explicó que la sustitución excesiva de deuda externa por interna presionó las tasas locales al alza, y advirtió que el nivel actual de los intereses refleja un «evidente fenómeno de recalentamiento de la economía con un exceso de gasto» que planea corregir.

De cara a la urgencia fiscal, el ministro designado enfatizó que se rodeará de expertos probados. Reveló que la Dirección de Crédito Público estará integrada por técnicos con experiencia previa en el manejo de las finanzas de la Nación.

Brent se estabiliza sobre los US$72 gracias a la mediación de Doha

En el sector de los commodities, los precios del petróleo cerraron la semana mostrando estabilidad y ligeras variaciones al alza, ayudando a calmar la volatilidad de los portafolios energéticos:

El barril de crudo Brent avanzó un 0,42 % hasta los US$72,10, mientras que la referencia WTI de EE. UU. se situó en los US$68,78 (+0,13 %).

El sesgo de estabilización física se consolidó en los mercados de contado (spot) a medida que las exportaciones de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos retornaron a volúmenes cercanos a sus métricas prebélicas.

Este flujo optimizado por el Estrecho de Ormuz ha sido posible bajo el amparo de los avances diplomáticos alcanzados en las mesas de paz de Doha, lideradas por la mediación activa de Qatar y Pakistán.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,28 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Dólar en Colombia y ETF de TES del 3 de julio de 2026

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2026 terminaron en 9,401 %; la sesión previa no registraron.

Los TES de 2028 terminaron en 12,317 % desde los 12,333 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 11,820 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,750 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,799 %, frente al 11,487 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,767 %; la jornada anterior en 11,627 %.

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