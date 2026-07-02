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El precio del dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más consultados por los colombianos, especialmente por quienes realizan compras internacionales, reciben remesas, tienen créditos en moneda extranjera. O siguen de cerca el comportamiento de los mercados financieros.

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Para este jueves 2 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) registró un nuevo ajuste, reflejando la dinámica del mercado cambiario tanto a nivel nacional como internacional. El comportamiento de la divisa sigue influenciado por factores como las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo, la cotización de otras monedas y las expectativas de los inversionistas.

(Vea también: Primera decisión (de plata) de De la Espriella con EE. UU., por deuda que deja Petro)

Dólar hoy: precio de la divisa este 2 de julio de 2026

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 2 de julio de 2026 quedó fijada en 3.403,35 pesos colombianos por dólar, valor inferior a los 3.440,83 pesos que regía ayer miércoles, y que servirá como referencia para múltiples operaciones financieras y comerciales durante la jornada.

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En las primeras horas de la jornada, la divisa de Estados Unidos ya registra un bajonazo y está sobre los 3.300 pesos, en su cotización. El precio máximo al que ha llegado la moneda es de $ 3.370. Por su parte, el precio mínimo se ubica sobre los 3.354 pesos. El promedio es de $ 3.357.

¿Por qué cambia el precio del dólar?

El valor del dólar frente al peso colombiano puede variar diariamente debido a múltiples factores económicos. Entre ellos se encuentran la oferta y demanda de la divisa, el desempeño de la economía colombiana, las tasas de interés fijadas por los bancos centrales y acontecimientos internacionales que afectan los mercados financieros.

Asimismo, el comportamiento del petróleo continúa siendo un elemento determinante para Colombia, ya que el país es uno de los principales exportadores de crudo en la región. Cuando el precio internacional del petróleo registra variaciones importantes, el mercado cambiario suele reaccionar, impactando el valor del dólar.

¿Cómo afecta a los colombianos el cambio del dólar?

Las fluctuaciones del dólar tienen efectos directos sobre distintos sectores de la economía. Un dólar más alto puede encarecer productos importados como equipos tecnológicos, vehículos, medicamentos y algunos alimentos. En contraste, también puede favorecer a los exportadores y a quienes reciben remesas desde el exterior, pues obtienen más pesos colombianos por cada dólar.

Por esta razón, expertos recomiendan a quienes planean realizar compras internacionales, viajar al exterior o efectuar inversiones mantenerse atentos al comportamiento diario de la tasa de cambio.

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