Por: VALORA ANALITIK

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El próximo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dio pistas sobre cómo definirá el gobierno De la Espriella el aumento del salario mínimo en Colombia al cierre de este año, una discusión que se espera empiece en noviembre.

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Según el nuevo ministro, es necesario tomar decisiones consensuadas, pero también “responsables” frente al comportamiento de la actividad económica nacional.

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Sobre las pautas con las que definirá el gobierno De la Espriella el aumento del salario mínimo, Gómez Martínez dijo, en entrevista con Caracol Radio, que no se puede sustentar la discusión en la tesis de que aumentos muy altos acabarán con los niveles de pobreza del país.

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Aseguró que medidas como la decretada por el Gobierno Petro en su decisión más reciente, al subir el salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad, generan presiones inflacionarias muy complejas de atender.

¿Cómo definirá el gobierno De la Espriella el aumento del salario mínimo en Colombia?

En ese sentido, descartó que los próximos aumentos vayan a ser desproporcionados y señaló que se tendrá muy en cuenta la opinión de los empresarios, con miras a que el incremento ayude a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y la salud financiera de las empresas.

Con esto como base, definirá el gobierno De la Espriella el aumento del salario mínimo en Colombia con base en la inflación y, sobre todo, en el dato de productividad laboral, que debe ser una de las variables esenciales en el plazo más inmediato.

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Según el ministro de Hacienda entrante, estas decisiones deben encaminarse a controlar la inflación desde el lado del consumo, una de las causas del alto nivel del IPC este año.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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