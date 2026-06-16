El incremento del 23 % del salario mínimo en 2026, uno de los más altos de los últimos años, habría generado efectos no esperados sobre el mercado laboral colombiano, según un informe de Anif.

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Aunque la medida buscaba proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, el estudio concluye que el aumento terminó concentrando los salarios formales alrededor del nuevo piso legal y amplió la brecha con el empleo informal.

El reporte señala que el número de trabajadores formales que gana exactamente un salario mínimo pasó de 3,3 millones en 2025 a 3,6 millones en 2026.

Además, cerca de nueve de cada diez nuevos empleos creados este año se ubicaron en ese nivel salarial.

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Esto ocurrió porque muchas empresas absorbieron dentro del nuevo mínimo salarios que antes estaban apenas por encima, sin ajustar proporcionalmente el resto de la escala salarial.

Como consecuencia, disminuyó la proporción de trabajadores que reciben más de un salario mínimo y se redujeron los incentivos para mejorar ingresos mediante experiencia o capacitación.

En el sector informal ocurrió el efecto contrario: aumentó el número de personas que gana menos del mínimo y cayó la cantidad de quienes alcanzan o superan ese ingreso.

Según Anif, el mercado no logró absorber el nuevo umbral salarial, profundizando las diferencias entre empleo formal e informal.

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