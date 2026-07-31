Por: CENET

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El Gobierno Nacional anunció que dejará listo un nuevo paquete de medidas regulatorias con el que busca fortalecer la seguridad energética del país y preparar al sistema eléctrico para enfrentar con mayor anticipación los efectos del Fenómeno de El Niño.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, desde Cartagena, donde supervisa el mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC, un proceso que inició el pasado 30 de julio y que se extenderá hasta el 3 de agosto. Según explicó el Ministerio, las labores avanzan con seguimiento permanente de las entidades responsables del sector y sin afectar el abastecimiento de gas natural ni la continuidad del servicio de energía eléctrica.

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En este seguimiento participan la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), XM, el Consejo Nacional de Operación de Gas, el Gestor del Mercado de Gas y los demás agentes del sector, con el objetivo de garantizar el suministro durante las labores de mantenimiento de la terminal de regasificación.

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En ese contexto, Palma aseguró que el Gobierno busca dejar establecidas reglas que permitan actuar con mayor rapidez cuando el sistema eléctrico enfrente condiciones de menor disponibilidad de generación, especialmente durante episodios de baja hidrología asociados al Fenómeno de El Niño.

“Estamos dejando un legado regulatorio para que Colombia llegue mejor preparada al Fenómeno de El Niño. Estas medidas premian a quienes hacen un uso responsable de la energía y envían una señal contundente a quienes desperdician un recurso que es de todos. Ahorrar energía no solo beneficia el bolsillo de las familias, también fortalece la seguridad energética del país“, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Uno de los principales componentes del paquete regulatorio será la creación de un programa nacional de incentivos para promover el uso eficiente de la energía eléctrica durante períodos de estrechez energética. La medida busca reducir la demanda cuando el sistema lo requiera y contribuir a preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

De acuerdo con lo explicado por el Ministerio, el esquema se basará en un principio de incentivos y desincentivos. Los usuarios que logren disminuir de manera significativa su consumo de energía podrán acceder a reducciones de hasta el 40 % en el valor de la factura de electricidad, mientras que quienes superen su consumo de referencia deberán asumir un cobro adicional proporcional al exceso registrado.

Como ejemplo, la cartera indicó que un usuario que incremente su consumo en un 30 % pagará un 30 % adicional sobre ese consumo excedente, con el propósito de enviar una señal económica que incentive el ahorro durante los períodos de mayor presión sobre el sistema eléctrico.

El ministro explicó que estas disposiciones hacen parte de un trabajo desarrollado junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad que durante los últimos meses ha venido estructurando mecanismos regulatorios para responder de manera anticipada a escenarios de menor disponibilidad hídrica y riesgos para el abastecimiento de electricidad.

“El país no puede volver a improvisar frente a los eventos climáticos. Estamos dejando reglas claras, permanentes y oportunas para proteger el suministro de energía de todos los colombianos y garantizar que el sistema responda con anticipación a los desafíos que impone el cambio climático”, señaló Palma.

Además del programa de incentivos al ahorro, el Gobierno anunció que dejará establecido un marco regulatorio permanente para que, cuando el sistema enfrente períodos de estrechez energética, puedan activarse de manera inmediata medidas extraordinarias sin necesidad de expedir nuevas resoluciones para cada contingencia climática.

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Según el Ministerio, este marco incluirá herramientas para gestionar la demanda de energía, fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, estabilizar las tarifas, proteger el bolsillo de los usuarios, evitar la acumulación de obligaciones similares a las generadas por la opción tarifaria y contribuir a preservar las reservas hídricas del país durante períodos de menor disponibilidad de agua.

La intención, indicó la cartera, es que el país cuente con instrumentos regulatorios previamente definidos que permitan responder con mayor rapidez a eventos asociados al cambio climático y reducir los riesgos para el abastecimiento de energía.

El Gobierno nacional informó que las nuevas medidas regulatorias quedarán en firme en los próximos días y señaló que con ellas busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, promover una cultura de ahorro energético y contar con mecanismos permanentes para enfrentar los efectos del actual Fenómeno de El Niño.

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