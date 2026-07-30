Por: CENET

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La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) hizo un llamado a no depender exclusivamente de una tasa de cambio favorable para la competitividad de las exportaciones. María Claudia Lacouture, presidenta de la entidad, explicó que “un dólar más barato tiene dos caras”, ya que, aunque reduce el costo de importar maquinaria, tecnología, materias primas y bienes de consumo, también disminuye los ingresos en pesos de quienes exportan. Este doble efecto pone de manifiesto la complejidad del contexto actual para los exportadores colombianos.

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De acuerdo con Lacouture, factores como el aumento de costos laborales, energéticos, logísticos y tributarios, así como la incertidumbre regulatoria, se suman para afectar la capacidad competitiva de las empresas en el mercado internacional. La presidenta afirmó que “el país necesita actuar en dos tiempos”, pues, por un lado, es urgente acompañar a los exportadores, especialmente a los sectores que generan más empleo, para evitar que pierdan mercados construidos a lo largo de años. Por otro lado, es indispensable enfrentar los retos estructurales que afectan la productividad nacional.

Según el análisis de Lacouture, la reevaluación del peso colombiano evidenció un problema de fondo: exportar desde Colombia resulta costoso. Algunos de los elementos que afectan la competitividad, según la directiva de AmCham Colombia, son la energía costosa, una infraestructura insuficiente, altos niveles de inseguridad, dificultades para acceder al crédito, aduanas poco ágiles, inestabilidad jurídica y una excesiva carga de trámites. Toda esta combinación termina por reducir los márgenes de ganancia, frenar la inversión y debilitar la capacidad de competir de las empresas colombianas a nivel global.

En sus declaraciones, Lacouture también subrayó que un dólar alto puede otorgar un alivio temporal, pero no reemplaza la necesidad de productividad, mientras que un dólar bajo no debería poner en riesgo la permanencia de las empresas en mercados externos. “No podemos administrar el dólar, pero sí podemos administrar nuestra competitividad”, afirmó. AmCham Colombia propone una agenda conjunta entre el sector público y privado que apunte a reducir el costo país, facilitar la incorporación de tecnología, fortalecer el talento humano, promover la innovación y exportar productos con mayor valor agregado. El objetivo, según la entidad, debe ser que Colombia aumente sus exportaciones sobre la base de la productividad y las capacidades de sus empresas, sin depender de la volatilidad cambiaria.

¿Cuáles son los principales factores que afectan la competitividad de las exportaciones en Colombia?

De acuerdo con AmCham Colombia, los principales factores que limitan la competitividad de las exportaciones desde Colombia son el alto costo de la energía, la insuficiencia de infraestructura, los altos niveles de inseguridad, la dificultad de acceso al crédito, las aduanas poco ágiles, la inestabilidad jurídica y una carga excesiva de trámites. Estos elementos, en conjunto, disminuyen los márgenes de ganancia de las empresas y frenan la inversión.

¿Por qué no se debe depender solo de la tasa de cambio para fortalecer las exportaciones?

Según lo expuesto por la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, depender únicamente de una tasa de cambio favorable no es sostenible para el crecimiento de las exportaciones. Si bien un dólar alto puede traer alivios temporales y un dólar bajo afecta los ingresos de los exportadores, lo fundamental es fortalecer la productividad y la competitividad estructural, permitiendo que la capacidad exportadora del país no esté supeditada a factores externos y fluctuaciones cambiarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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