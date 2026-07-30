Por: El Espectador

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Alias “León”, señalado por las autoridades como el principal articulador de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, fue capturado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. La detención fue posible gracias a una extensa investigación llevada a cabo por el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. El proceso inició a mediados de 2023, después de una denuncia ciudadana que permitió abrir la línea investigativa para identificar el alcance y los mecanismos de la red que lideraba alias “León”.

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De acuerdo con información oficial de la Dijín, este individuo estuvo durante 10 años coordinando actividades ilícitas desde su residencia en Riohacha, extendiendo el dominio de la estructura criminal sobre múltiples departamentos del país. Entre sus zonas de mayor actividad, las autoridades identificaron Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander. Durante la investigación se determinó que alias “León” instrumentalizó a más de 150 mujeres, algunas de ellas menores de edad, forzándolas a ejercer la prostitución bajo estrictos controles y amenazas. Esta coerción se manifestó en la imposición de condiciones severas, como la obligación de entregar el 50 % de los ingresos obtenidos por su actividad, así como la restricción de su movilidad y libertad personal.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, detalló que la captación de víctimas se efectuaba mediante el uso de catálogos digitales difundidos en páginas web, redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Alias “León” aprovechaba la vulnerabilidad económica y social de las mujeres, trasladándolas después a hoteles y hostales de diferentes regiones, donde eran sometidas a un control riguroso. Además, según las autoridades, el sindicado ya registraba antecedentes penales por presuntos vínculos con grupos armados organizados y ejercía una subordinación total sobre las víctimas, monitoreando sus actividades y obligándolas a convivir en condiciones precarias.

Tras su captura, alias “León” fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, dictando su reclusión en un centro carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la red de trata de personas desmantelada en Riohacha?

La organización coordinada por alias “León” captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las ofrecía a través de catálogos digitales en plataformas y grupos de mensajería, y luego las trasladaba a hoteles y hostales de diferentes regiones de Colombia, donde las sometía a control estricto, les exigía entregar la mitad de sus ingresos y restringía su libertad de movimiento, todo bajo amenazas y coerción.

¿Qué delitos enfrenta alias “León” tras su captura en La Guajira?

Según la información oficial, alias “León” fue imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir, y fue sometido a medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, decisión adoptada por un juez de control de garantías tras ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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