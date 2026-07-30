Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué llevó a cabo el miércoles 29 de julio su primer ejercicio de rendición de cuentas del año. En esta ocasión, la administración municipal optó por un formato diferente respecto a las ediciones anteriores. En lugar de convocar a la ciudadanía a un evento físico, la rendición se realizó mediante una transmisión en vivo desde varios puntos estratégicos de la ciudad y fue difundida de forma simultánea a través de diversas redes sociales.

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El objetivo principal de este nuevo formato fue ampliar el alcance de la rendición de cuentas y facilitar que un mayor número de personas, tanto dentro como fuera de Ibagué, pudiera conocer los resultados alcanzados por la administración local durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con la secretaria de Planeación, Daniela Cabrera, la decisión de apostar por una rendición de cuentas virtual surgió de la necesidad de incluir a públicos diversos y no limitarse a la asistencia presencial. Cabrera señaló: “Hacer una rendición de cuentas virtual nos ha permitido llegar a diferentes personas en distintas partes del mundo. Incorporamos plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, Twitch y Kick para que jóvenes, niños y adultos pudieran conectarse, en lugar de realizar un evento presencial con una asistencia limitada”.

Este giro hacia la virtualidad reflejó un interés de la Alcaldía de Ibagué por responder a las demandas de transparencia y comunicación continua de la ciudadanía, especialmente en una era marcada por el uso extendido de herramientas digitales. Además, permitió recoger opiniones y observaciones de sectores poblacionales que antes no tenían fácil acceso a estos espacios.

Por su parte, la alcaldesa Johana Aranda explicó que la rendición de cuentas ha evolucionado durante su gestión. Para Aranda, este ejercicio va más allá de una obligación establecida por la ley; constituye un compromiso directo con los habitantes que eligieron a su equipo de gobierno, así como con aquellos que apoyan y también con quienes critican la administración. “Más que una obligación legal, es un deber con los ciudadanos que nos eligieron, con quienes respaldan nuestro trabajo y también con quienes hacen observaciones sobre la administración. Aquí estamos para dar la cara”, afirmó la mandataria.

En suma, el ejercicio permitió a la Alcaldía de Ibagué innovar en su forma de interactuar con la ciudadanía y demostrar que la rendición de cuentas puede adaptarse para ser más incluyente y efectiva, usando las herramientas tecnológicas para reforzar la relación entre la administración y la comunidad.

¿Cómo funcionó la rendición de cuentas virtual de la Alcaldía de Ibagué en 2026?

La rendición de cuentas de la Alcaldía de Ibagué se desarrolló a través de una transmisión en vivo desde distintos puntos de la ciudad y fue compartida por plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram, Twitch y Kick. Este formato permitió que personas de diferentes edades y lugares, tanto residentes como quienes se encuentran fuera de la ciudad, pudieran participar y conocer los avances del gobierno municipal.

¿Por qué la Alcaldía de Ibagué decidió hacer la rendición de cuentas a través de redes sociales?

La decisión de utilizar redes sociales para este ejercicio respondió a la intención de llegar a un público más amplio y diverso, evitando la limitación de un evento presencial. La secretaria de Planeación señaló que usar varias plataformas permitió la participación de jóvenes, niños y adultos y facilitó que la información fuera accesible desde cualquier parte del mundo, promoviendo mayor inclusión y transparencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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