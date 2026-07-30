Un trágico accidente ocurrió en una zona rural del municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde un adulto mayor perdió la vida luego de ser atacado por un cerdo mientras hacía labores relacionadas con la alimentación de los animales.

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La víctima fue identificada como Jhon Jairo Rodríguez Choperena, conocido entre familiares y amigos como ‘El mono’. Aunque recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de mayor complejidad, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo con la información divulgada por medios locales, el hecho se registró durante la última semana de julio, cuando Rodríguez se encontraba dentro de un corral de cerdos cumpliendo con sus labores habituales.

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Las primeras versiones indican que, por circunstancias que aún son investigadas, el hombre cayó al interior del corral. En ese momento, uno de los animales lo atacó y le ocasionó múltiples mordeduras en diferentes partes del cuerpo.

Personas que se encontraban cerca escucharon los gritos de auxilio y acudieron rápidamente al lugar. Tras rescatarlo, lo trasladaron a un centro asistencial del municipio, donde recibió atención de urgencia.

Debido a la gravedad de las heridas, el adulto mayor fue remitido posteriormente a un hospital de Montería, donde permaneció bajo observación médica mientras los especialistas intentaban estabilizarlo. Pese a los esfuerzos del personal de salud, Rodríguez falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente continúan siendo materia de investigación. Según la información preliminar, una de las hipótesis que analizan las autoridades es que una de las mordeduras hubiera comprometido una arteria principal, provocando una hemorragia que habría desencadenado el fatal desenlace. Sin embargo, esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

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El cuerpo fue puesto a disposición de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos forenses que permitirán establecer con precisión la causa de la muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha causado conmoción entre los habitantes de Planeta Rica, donde la víctima era conocida por su trabajo en la zona rural.

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