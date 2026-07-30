Por: Blu Radio

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Dos internos fueron hallados muertos durante una visita íntima en la cárcel de Picaleña, ubicada en Ibagué, Tolima. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega, quienes se encontraban en el centro penitenciario al momento de los hechos.

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El hallazgo causó la activación de los protocolos correspondientes dentro del establecimiento carcelario. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias en las que se produjeron las dos muertes.

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Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron las labores investigativas y realizaron las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.

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Entre tanto, los cuerpos de Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega fueron trasladados para los procedimientos forenses correspondientes. Será Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de establecer las causas de las muertes.

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Las autoridades esperan los resultados de los análisis de Medicina Legal para determinar si las víctimas fallecieron por causas naturales o si hubo algún otro factor involucrado. La investigación continúa abierta y se espera que los estudios forenses permitan esclarecer lo ocurrido durante la visita íntima en la cárcel de Picaleña.

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