Una discusión que habría comenzado en redes sociales terminó en una violenta riña y, posteriormente, en la muerte de un joven identificado preliminarmente como Nicolás, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

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El caso ocurrió en medio de una confrontación que, según las primeras versiones, habría sido acordada previamente entre la víctima y otro joven a través de redes sociales.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso por ‘Gatonoticias’, Nicolás habría sostenido inicialmente una discusión con otro joven mediante redes sociales. El intercambio de mensajes habría aumentado de tono hasta que ambos, presuntamente, acordaron encontrarse para resolver el conflicto mediante una pelea.

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El punto de encuentro habría sido ubicado en inmediaciones de la carrera 87N con calle 88, en un sector entre Villa Javier y San Pedro. Hasta allí habría llegado Nicolás, quien posteriormente se enfrentó con el otro joven.

Durante la riña, el presunto agresor habría utilizado un arma cortopunzante y causado una grave lesión a Nicolás. El joven fue trasladado a un centro asistencial en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, la gravedad de la herida ocasionó su muerte minutos después.

El hecho causó preocupación entre los habitantes del sector, mientras las autoridades iniciaron las labores correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la confrontación.

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Por ahora, las autoridades trabajan para identificar y ubicar al joven que habría participado en la pelea y que, según la información preliminar, sería el responsable de la agresión.

Los investigadores deberán establecer qué ocurrió durante los minutos previos al ataque, verificar las versiones entregadas sobre la discusión en redes sociales y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la lesión mortal.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las labores de las autoridades permitan esclarecer el homicidio y llevar al responsable ante la justicia.

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