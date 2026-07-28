Por: Portal Bogotá

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Ciudadanía de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa explora su biodiversidad. El Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), se unió a la Semana de las Polillas 2026, una iniciativa global para estudiar a fondo a estos insectos.

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La jornada es liderada por la organización 'Friends of the East Brunswick Environmental Commission (Friends of EBEC)', y contó con el apoyo de entidades distritales, instituciones y colectivos ambientalistas de diferentes países.

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Bogotá participó en el monitoreo desde el Parque Distrital Ecológico de Montaña Serranía del Zuque, en la localidad de San Cristóbal, en un evento de ciencia ciudadana que acercó a las personas de la capital a los ecosistemas de la ciudad.

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Durante el monitoreo fueron identificadas alrededor de 10 especies de polillas. A través de trampas de luz, fue posible realizar la identificación de estos insectos, además de características de color, tamaño y atributos propios de cada especie.

Las polillas son de los principales polinizadores en la naturaleza, pero al ser nocturnos y de tonos oscuros, muchas veces pasan desapercibidos, pero también han sido fuente de inspiración en diferentes expresiones culturales donde la naturaleza está al servicio del arte.

Conoce más detalles en la siguiente publicación de la SDA en Instagram:

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