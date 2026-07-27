Por: Portal Bogotá

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¡Aquí sí pasa! La estrategia Caza Infractores Ambientales continúa dejando resultados en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En la localidad de Los Mártires, un operativo de inspección y control permitió imponer cuatro comparendos a personas sorprendidas realizando disposición inadecuada de escombros en espacio público, una acción que contribuye a proteger el ambiente y conservar las zonas recuperadas para el disfrute de la ciudadanía.

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Controles para proteger los espacios recuperados

La intervención fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). En total participaron 20 funcionarios, quienes adelantaron labores de observación y seguimiento en un punto priorizado por su historial de disposición ilegal de residuos.

El operativo se desarrolló después de una jornada integral de limpieza realizada en el sector, buscando evitar que las áreas recuperadas fueran nuevamente utilizadas para el arrojo de escombros.

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Cuatro comparendos por infracciones ambientales

Durante las acciones de control, las autoridades identificaron en flagrancia diferentes conductas que afectaban el espacio público. Como resultado, fueron impuestos cuatro comparendos, entre ellos a un carretero y a un vehículo sorprendidos realizando disposición ilegal de escombros, además de otros dos casos detectados durante el seguimiento efectuado por las entidades.

Estas medidas permiten avanzar en la aplicación de la normatividad ambiental y fortalecer la protección de los entornos urbanos.

Bogotá avanza en la protección ambiental

Estas acciones hacen parte del compromiso de la Administración distrital, liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, para recuperar y conservar el espacio público, promover una adecuada disposición de residuos y mejorar la calidad ambiental en las localidades.

Desde la Alcaldía Local de Los Mártires, bajo el liderazgo del alcalde local John Jader Suárez Delgado, continuará el desarrollo de operativos de seguimiento y control para prevenir nuevas afectaciones, fortalecer la cultura ciudadana y consolidar espacios más limpios, seguros y sostenibles para todos los habitantes de la localidad.

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