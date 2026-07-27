Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

¡Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se celebra y vive la cultura en todos los espacios de lectura! La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), presenta este jueves 30 de julio, a las 4:00 p. m., en el Parque de los Hippies, el lanzamiento oficial de la invitación cultural Reverso Bogotá 2026, una iniciativa que fortalece la poesía oral y escrita en la ciudad a través del reconocimiento de poetas nuevos y con trayectoria. ¡Lo mejor de todo es que es entrada libre!

Sigue a PULZO en Discover

Este contenido te puede interesar: Dos galas de danza urbana se tomarán el Teatro Al Aire Libre La Media Torta

La programación iniciará con la conducción de Lina Botero, poeta y fotógrafa, mientras que mediadores de lectura desarrollarán intervenciones del “Oráculo Poético” en distintos puntos del parque, invitando a los asistentes a descubrir versos y experiencias literarias en el espacio público.

A partir de las 5:00 p. m., el Micrófono Abierto será el escenario para que poetas, escritores y amantes de la literatura compartan sus poemas favoritos o de autoría propia, en el que puedes inscribirte haciendo clic aquí. Durante este espacio, el poeta, ensayista y gestor cultural Federico Díaz-Granados, presidente del jurado del Festival Reverso Bogotá 2026, presentará oficialmente las categorías y los incentivos económicos de la Invitación Cultural de Poesía para este año.

Lee También

“Bogotá siempre ha sido una ciudad escrita por la poesía. Reverso 2026 llega para celebrar esa historia, pero también para proyectarla hacia el futuro y para recordarnos que la poesía es el lugar ideal de encuentro, de la imaginación y la ciudadanía. Es una invitación a mirar de otra manera la ciudad y a escuchar al otro en momentos de tanto ruido y a participar de manera entusiasta en todas las sorpresas que trae está gran fiesta de la poesía de la capital”, expresó Federico Díaz-Granados, Presidente del jurado del Festival Reverso Bogotá 2026.

La jornada continuará con una muestra colectiva e interdisciplinaria de Slam Poético y Spoken Word, protagonizada por Melanny Lasso, Urka y Rain, quienes, entre las 5:30 p. m. y las 6:30 p. m., llevarán al escenario principal una puesta en escena inspirada en la temática “Bogotá como ciudad de la poesía oral”, reafirmando el poder de la palabra como herramienta de expresión, memoria y construcción de comunidad.

No te vayas sin consultar: Monumentum, 'Cine concierto' y caminatas en los IMPERDIBLES del 24 al 31 julio

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed invitan a toda la ciudadanía a participar en esta jornada gratuita y a participar en la invitación cultural Reverso Bogotá 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z