Dos personas murieron y una más resultó gravemente herida luego de un ataque armado registrado durante el fin de semana en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha. El hecho ocurrió en la carrera 38A Este con calle 35-25 Este, donde varias personas se encontraban reunidas en una esquina del barrio.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información divulgada por Gatonoticias, varios hombres armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el grupo que conversaba en ese momento. Luego de cometer el ataque, los responsables escaparon por una zona boscosa y, hasta ahora, no se conoce su paradero.

(Vea también: Feminicidio de Rosa Mayerly: revelan cuántas veces había pedido ayuda la mujer antes de ser atacada)

Las víctimas fatales fueron identificadas como Michael Martínez y Luisa Fernanda Ardila, de 38 años. Además, otra persona resultó herida de gravedad y fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades avanzan en la recolección de información sobre lo sucedido.

Lee También

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron la inspección de los cuerpos y asumieron las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables del ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

* Pulzo.com se escribe con Z