Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, la mujer que fue atacada con arma cortopunzante mientras trabajaba en un reconocido almacén de artículos para el hogar en Soacha, el pasado domingo 12 de julio. Mientras avanza el proceso judicial, se han conocido nuevos detalles sobre Óscar Giovanny Marulanda, el hombre señalado como presunto responsable del crimen.

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De acuerdo con la investigación, Rosa Mayerly fue atacada en plena jornada laboral y, aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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¿Quién es el hombre señalado del feminicidio?

Según información conocida por El Tiempo tras consultar a las autoridades competentes, Óscar Giovanny Marulanda tiene 44 años y registra dos anotaciones judiciales por el delito de hurto correspondientes a 2011 y 2012.

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No obstante, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades al diario, no existen antecedentes por denuncias relacionadas con acoso, violencia intrafamiliar o hechos vinculados con la víctima.

Las autoridades mantienen bajo análisis los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, así como testimonios y otros elementos probatorios que, según la investigación, evidenciarían un prolongado patrón de hostigamiento contra Rosa Mayerly.

La Fiscalía General de la Nación informó que Óscar Giovanny Marulanda fue capturado en flagrancia poco después del ataque y presentado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Durante la audiencia de imputación, el ente acusador le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó. Pese a ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la investigación.

“La fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) lo imputó por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó”, indicó la Fiscalía en un comunicado oficial.

En el comunicado divulgado por la Fiscalía, la entidad reconstruyó los hechos que precedieron al crimen y concluyó que el presunto agresor habría conocido a Rosa Mayerly en febrero de 2026, cuando visitó el almacén donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

Según el ente investigador, el hombre manifestó su interés en iniciar una relación sentimental, pero la mujer dejó claro que no deseaba tener ningún vínculo con él. A partir de ese momento, de acuerdo con la investigación, comenzaron reiterados episodios de asedio y persecución.

La Fiscalía sostiene que el presunto agresor acudía constantemente al lugar de trabajo de la víctima para buscarla y seguirla. Incluso, en varias oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que acompañó a Rosa Mayerly desde el establecimiento comercial hasta el sitio donde abordaba su transporte para prevenir nuevos actos de hostigamiento.

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Además, la investigación señala que el 10 de mayo Marulanda llegó a la vivienda de la madre de la víctima para buscarla e intimidarla y que el 5 de junio hizo lo mismo en la residencia del excompañero sentimental de la mujer.

Para la Fiscalía, estos hechos demostrarían que el presunto acoso trascendió el entorno laboral y se extendió a otros espacios de la vida personal de Rosa Mayerly. El proceso judicial continúa mientras las autoridades analizan las pruebas recopiladas para esclarecer completamente las circunstancias del feminicidio.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.