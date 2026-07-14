Abelardo de la Espriella sigue armando su gabinete para su posesión como presidente el próximo 7 de agosto. Sin embargo, hay algo que le ha hecho ruido a María Fernanda Carrascal sobre las posibilidades de que el equipo del mandatario electo se traslade a Barranquilla.
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La senadora del Pacto Histórico cuestionó que, supuestamente, el gabinete de De la Espriella se traslade a la capital del Atlántico “todas las semanas” para hacer el consejo de ministros durante el mandato del abogado. Sin embargo, María Fernanda Cabal le respondió sin pelos en la lengua a la congresista.
“¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas?”, preguntó Carrascal al presidente electo, a quien etiquetaron en el post en ‘X’ (Twitter).Lee También
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Cabal no quiso esperar y le refrescó la memoria porque no ha cuestionado ningún escándalo del Gobierno de Gustavo Petro. De hecho, le hecho en cara el caso de corrupción de la UNGRD.
“Te respondo: nos va a costar mucho menos de lo que nos costó el robo de su gobierno a la UNGRD, los 30 billones en contratos a dedo de enero a marzo de este año”, dijo la exsenadora del Centro Democrático a través de ‘X’.
La excongresista no se quedó ahí y también se refirió a los numerosos viajes de Petro durante estos cuatro años, los cuales tuvieron sobrecostos por comitivas grandes e ir acompañados de personas que no tienen cargos diplomáticos como Vanessa Cortés, que fue al Vaticano durante la visita del Presidente al papa León XIV.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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