El futuro de Gustavo Petro, al parecer, estaría fuera del país después del 7 de agosto, cuando asuma el poder el nuevo mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

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Eso asegura el periodista Melquisedec Torres, que en las últimas horas hizo una publicación en Twitter, en la que sostiene que los planes de Petro son pedir asilo y asumir la misma actitud que ha tenido el expresidente Rafel Correa en Ecuador.

“Atentos al dato que circula en predios de la Casa de Nariño: el Presidente en ejercicio al parecer prepara maletas – con intenciones de asilo y show internacional – antes del 7 de agosto”, asegura Torres.

Seguido, describe que el plan de Petro tampoco sería tan fácil de ejecutar, entre otras cosas, porque tan pronto pierda el fuero de presidente, el saliente mandatario tendrá que asumir todas las sanciones de la lista OFAC (Lista Clinton) y no podrá salir del país.

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El periodista Torres, además, asegura que mientras Petro sea presidente, solo necesitará darle una orden a Casa Militar para viajar en el avión presidencial rumbo a cualquier destino. “Obviamente debe ser de amigos, como México, Nicaragua o España”, afirma.

“Su interés no es entregar pacíficamente el poder sino mantener vigencia política y desde ese día podrá declararse como perseguido del nuevo gobierno. Mucho más si le aparecen procesos penales en EEUU. El mismo camino que ha recorrido su camarada, el prófugo delincuente Rafael Correa”, sentenció Torres.

Este es el trino completo:

Atentos al dato que circula en predios de la Casa de Nariño: el Presidente en ejercicio al parecer prepara maletas – con intenciones de asilo y show internacional – antes del 7 de agosto. El problema para él es que después de ese día quedará expuesto a todas las sanciones de… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 14, 2026

¿Qué ha dicho Petro sobre su futuro y qué hará cuando deje el poder?

En diversas entrevistas y discursos públicos a lo largo de su mandato, Petro ha dejado entrever que su futuro inmediato combinará la distancia física de Bogotá con la vigencia de su discurso global.

Por ejemplo, dijo que tiene deseos de volver a escribir. Tras la publicación de su libro autobiográfico ‘Una vida, muchas vidas’, antes de llegar a la presidencia, el mandatario busca plasmar sus memorias sobre lo que significó gobernar a Colombia enfrentando los bloqueos institucionales de lo que él denomina “el establecimiento”.

El futuro de Petro también estará marcado por los estrados judiciales. Una vez pierda el fuero presidencial, las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de su campaña en 2022 (como el caso de su hijo Nicolás Petro o las declaraciones de Armando Benedetti) avanzarán en la Comisión de Acusación de la Cámara y en la justicia ordinaria. Mantenerse activo políticamente será su principal escudo de defensa para argumentar una presunta “persecución política”.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.