Un nuevo hecho de violencia generó preocupación en el departamento del Cauca luego de que se reportara el presunto secuestro de una comerciante en un restaurante ubicado sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío. La víctima fue identificada como Sonia Sarmiento, propietaria del restaurante La Marqueza, quien habría sido llevada por la fuerza por varios hombres armados.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, al menos cuatro sujetos encapuchados llegaron hasta el establecimiento en vehículos, ingresaron al lugar y, ante la presencia de trabajadores y clientes, sacaron a la empresaria del restaurante. El hecho habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

(Vea también: Tres comerciantes fueron asesinados: grupo armado los habría secuestrado)

Los videos muestran el momento en el que los vehículos se estacionan frente al restaurante y posteriormente los hombres ingresan al establecimiento para ejecutar la acción. La situación generó momentos de angustia entre las personas que se encontraban en el sitio, mientras las autoridades iniciaron las labores de investigación para establecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del secuestro ni han entregado detalles sobre el paradero de Sonia Sarmiento. Los organismos de seguridad adelantan las labores de búsqueda y recopilación de información para intentar ubicar a la comerciante y capturar a los responsables.

Este caso se suma a otro secuestro ocurrido en el Cauca en menos de 24 horas. Horas antes, Zulandy Mambuscay, propietaria de un salón de belleza, también fue interceptada por hombres armados en el sector de Piagua, en la vía que comunica a El Tambo con Popayán, un ataque en el que otra persona resultó herida con arma de fuego.

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