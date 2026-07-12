El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella salió al paso de versiones que circularon sobre una supuesta decisión relacionada con la reforma laboral y aseguró que esa información no corresponde a la posición oficial de la administración entrante.

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A través de un comunicado, informó que Charles Chapman ya no hace parte del equipo oficial de empalme y, por esa razón, no está autorizado para hablar en nombre del próximo Gobierno.

Qué dijo el Gobierno electo sobre la reforma laboral

En el pronunciamiento, el equipo de De la Espriella desmintió las versiones difundidas a partir de declaraciones atribuidas a Chapman y afirmó que no existe ninguna determinación sobre reglamentar el trabajo o la cotización por horas.

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Según el comunicado, esas afirmaciones no representan la posición del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme.

Además, precisó que no se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en esas publicaciones y que cualquier anuncio oficial será divulgado únicamente a través de los canales institucionales autorizados.

Gobierno electo confirmó que Charles Chapman salió del equipo de empalme

Otro de los puntos destacados del comunicado es que Charles Chapman fue apartado del equipo de empalme varios días atrás.

De acuerdo con la información entregada por la administración entrante, el exintegrante del grupo de transición ya no tiene autorización para anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o pronunciarse en representación del próximo Gobierno.

#ATENCIÓN | El Gobierno electo informó que las versiones sobre una supuesta reglamentación de la reforma laboral carecen de carácter oficial y no representan la posición del presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), ni de su equipo de empalme. Cualquier… pic.twitter.com/5spsdAVoCr — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 12, 2026

En ese sentido, el Gobierno electo sostuvo que las opiniones expresadas por Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen ni reflejan los lineamientos de la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Gobierno de De la Espriella pidió verificar la información

Finalmente, la Oficina de Comunicaciones lamentó que, a partir de declaraciones sin carácter oficial, se hayan generado interpretaciones que, según indicó, podrían inducir a error a trabajadores, empleadores y a la opinión pública.

Por esa razón, reiteró que cualquier decisión o anuncio relacionado con las políticas del próximo Gobierno será comunicado exclusivamente mediante los canales institucionales y pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía verificar la información antes de difundir versiones que no cuenten con respaldo oficial.

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