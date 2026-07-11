El departamento de Casanare atraviesa una de las emergencias invernales más graves de los últimos años debido a las intensas lluvias que han azotado el oriente del país. Las autoridades reportaron que más de 4.200 familias resultaron damnificadas por las inundaciones, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar, ya que el censo de afectados continúa en diferentes municipios.

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Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz, confirmó la declaratoria de calamidad pública para facilitar la atención de las comunidades afectadas. El mandatario calificó la temporada de lluvias como un episodio “histórico” y aseguró que los daños se extienden por gran parte del departamento, afectando viviendas, vías, cultivos e infraestructura.

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Las imágenes divulgadas por medios regionales muestran extensas zonas urbanas y rurales completamente inundadas. En varios municipios, decenas de viviendas permanecen bajo el agua y las pérdidas para el sector agropecuario son millonarias, mientras los organismos de socorro continúan atendiendo a las familias que debieron abandonar sus hogares.

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La situación se agravó por el desbordamiento de importantes afluentes como los ríos Guanapalo y Cravo Sur, cuyos caudales superaron los niveles habituales. Municipios como Yopal, San Luis de Palenque, Hato Corozal y Algarrobo figuran entre los más golpeados, con reportes que indican que en algunos sectores más del 70 % del área poblada quedó inundada.

El gobernador explicó que los informes del Ideam y de Corporinoquia mantienen al departamento en alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones. Según indicó, los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur presentan niveles históricamente altos, una situación que no se registraba desde hace más de cinco décadas y que ha provocado graves afectaciones en diferentes zonas del departamento.

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Además de las inundaciones, las autoridades mantienen alertas roja y naranja por riesgo de deslizamientos de tierra en varios municipios. Mientras continúan las lluvias, los organismos de gestión del riesgo trabajan en la atención de la emergencia y en la evaluación de los daños para coordinar nuevas ayudas a las miles de familias afectadas por la temporada invernal.

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