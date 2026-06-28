Sigue la preocupación en Venezuela. Mientras en este país siguen las labores de búsqueda y recuperación luego del terremoto que se presentó hace unos días, ahora las malas condiciones climáticas tienen en alerta a cientos de ciudadanos en el estado de Portuguesa.

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(Ver también: Doloroso número de víctimas colombianas que dejó el terremoto en Venezuela, según la Cancillería)

Y es que este domingo, 28 de junio, se han presentado fuertes aguaceros en todo ese territorio, al punto de que el río Chabasquencito y las quebradas Comando de la Guardia, Los Güedez y La Escuelita 3 se desbordaron y ya han causado estragos, puesto que el agua, lodo y demás se han metido a las casas de los ciudadanos.

Es más, en los videos compartidos en las redes sociales se aprecia que hay varias viviendas llenas de agua, mientras que las vías y puntos de acceso también se han visto perjudicados.

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Especialmente varios tramos de la Troncal 007, que es una de las principales vías que conecta con los estados Lara y Trujillo, por lo que la llegada de las autoridades de emergencia se ha visto afectada.

Estos son algunos videos de la situación:

🇻🇪 ÚLTIMA HORA: Emergencia en Portuguesa, Venezuela. Fuertes precipitaciones provocan graves inundaciones y desbordamientos de ríos en Chabasquén. pic.twitter.com/wRgH3HUiMr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 28, 2026

Tras más de 8 horas de intensas lluvias en Chabasquén, estado de Portuguesa, en Venezuela, hay graves inundaciones por el desbordamiento del río Chabasquencito. El agua y lodo ha ingresado a las calles y a algunas casas, lo que mantiene a la comunidad en alerta, según videos… pic.twitter.com/aJszakndje — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 28, 2026

🇻🇪⚠️#UltimaHora

LLUVIAS Y DESBORDAMIENTOS GOLPEAN PORTUGUESA

El estado sufre inundaciones tras el desbordamiento del río Chabasquencito. Familias aisladas y emergencia en la región.#Portuguesa #Lluvias #EmergenciaVenezuela pic.twitter.com/3E51d4pqkB — CONFLICTO GLOBAL (@CONFLICT0GLOBAL) June 28, 2026

Ahora inundaciones en el estado Portuguesa, otra desgracia mas en Venezuela pic.twitter.com/RVDUV3D1fv — Javierhalamadrid (@Javierito321) June 28, 2026

Por lo pronto, las autoridades se han dedicado es a poner seguras a las familias afectadas en distintos puntos aledaños, mientras se espera que las condiciones climáticas mejoren y llegue maquinaria pesada para quitar todo el material que quedó en las vías y las casas de las personas.

(Ver también: Niño de 11 años fue sacado de los escombros por rescatistas colombianos, 3 diás después de terremoto en Venezuela)

Esto se presenta justo cuando Venezuela sigue en las labores de búsqueda y recuperación luego de lo que fue el terremoto el pasado miércoles, que lleva un desolador saldo de más de 1.400 personas fallecidas, 3.100 heridos y más de 12.000 damnificados.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.