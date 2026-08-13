Por: France 24

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El presidente Vladimir Putin visitó por primera vez el jueves 13 de agosto las islas Kuriles, una región en el extremo oriental de Rusia cuya soberanía es disputada por Japón. Esta acción provocó una reacción inmediata del gobierno japonés, que históricamente reclama ese territorio que denomina “Territorios del Norte”. Según France24, estas islas fueron ocupadas por la Unión Soviética en 1945 y desde entonces han sido motivo de tensión bilateral.

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Durante su visita, la primera de un líder ruso desde Dmitri Medvédev en 2010, Putin recorrió una planta de procesamiento de pescado y fue obsequiado con caviar, según medios de comunicación rusos. El Kremlin divulgó videos del mandatario en una de las cuatro islas principales, mostrando el valor simbólico de este acto. Japón interpretó la presencia de Putin como una ofensa. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa, afirmó que “los Territorios del Norte son una parte inherente del territorio japonés, tanto desde el punto de vista histórico como según el derecho internacional”. Takaichi aseguró que la visita “ofende los sentimientos del pueblo japonés” y complica el restablecimiento de relaciones.

Previo a las Kuriles, Putin estuvo en la isla rusa de Sajalín, donde participó en una reunión “sobre cómo garantizar la seguridad de las fronteras orientales de Rusia”, como informó la agencia RIA Novosti. La actividad militar en la zona añade una capa más de tensión regional. Ante la visita, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, presentó una protesta formal ante el embajador ruso, alegando que la acción de Putin tendría “un impacto extremadamente negativo” en las relaciones ya afectadas por otros conflictos, como la invasión de Ucrania por Moscú.

La relación entre Rusia y Japón, afectados por un conflicto bélico entre 1904 y 1905, se ha deteriorado desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Japón, alineado con el G7, ha impuesto sanciones y brindado ayuda económica y militar no letal a Ucrania, sanciones que Putin calificó de “injustificadas”. Además, las fuerzas armadas de Rusia y China han realizado maniobras conjuntas en la región, aumentando la presión sobre Japón, mientras que Corea del Norte apoya militarmente a Rusia en Ucrania, según el último informe de defensa japonés.

Las islas Kuriles, un archipiélago volcánico entre la península rusa de Kamchatka y la isla japonesa de Hokkaido, albergan unos 20.000 ciudadanos rusos y recursos minerales valiosos como oro y plata, además de extensas áreas pesqueras. Tras la ocupación soviética de 1945, la población japonesa fue deportada. Estos territorios también adquirieron importancia estratégica durante la Guerra Fría como bases militares, y actualmente están fortificados con sistemas de misiles Bastion y aviones SU-35, como señaló Yee Kuang Heng, profesor de la Universidad de Tokio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las islas Kuriles son motivo de disputa entre Rusia y Japón?

Las islas Kuriles, ocupadas por la Unión Soviética en 1945, han sido reclamadas por Japón como parte de su territorio histórico y de acuerdo con el derecho internacional. La presencia militar rusa y la deportación de la población japonesa tras la Segunda Guerra Mundial mantienen viva la controversia, que obstaculiza la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

¿Qué consecuencias tuvo la visita de Putin a las islas Kuriles para las relaciones entre Japón y Rusia?

La visita de Vladimir Putin fue interpretada por Japón como una provocación y una afrenta nacional, llevando a protestas diplomáticas y a la declaración de que este acto complica aún más el restablecimiento de relaciones a medio y largo plazo. La situación se agravó en un contexto de sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania y maniobras militares de Rusia y sus aliados en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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