Este jueves 13 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó durante su conferencia de prensa matutina, que la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) finalmente no viajó a Colombia para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud 7.4.

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La mandataria precisó que el gobierno colombiano solicitó una certificación adicional para autorizar su ingreso, a pesar de que el personal mexicano ya cuenta con acreditaciones y tiene amplia experiencia internacional.

Sheinbaum corrigió públicamente la información que había dado este miércoles. “Ayer comenté que a Colombia habían ido la brigada de rescatistas del ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación [risas]”, declaró públicamente.

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Acá, las palabras de la presidenta:

#Mundo | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la brigada de rescatistas de ese país no fue aprobada por Colombia. Asimismo, confirmó que fueron enviadas despensas e insumos médicos para apoyar la emergencia. Vea la transmisión de #6AMW EN VIVO EN VIDEO aquí… pic.twitter.com/g1vm8Xvbb3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2026

La presidenta detalló que, ante esa situación, México decidió continuar con el envío de ayuda humanitaria material. “Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron. Pero si para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Esta lista para salir en cualquier momento”, añadió.

Sheinbaum destacó la trayectoria del personal mexicano y explicó por qué era necesario hacer la precisión. “Bueno, han ido a 98 países a rescatar y trabajar por la gente solidariamente. Es importante que se conociera esta información porque ayer tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hicieron la aclaración desde el gabinete de seguridad”, señaló.

¿Qué ayudas envió México a Colombia?

Este miércoles, durante su conferencia matutina, la presidenta anunció que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ya habían despegado desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Pereira.

Transportaban 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y mencionó que también viajaban elementos del Ejército para apoyar en las labores.

En ese momento indicó que se enviarían más cargamentos entre el 12 y el 14 de agosto, hasta completar alrededor de 2.562 despensas (cerca de 58.5 toneladas), que incluyen agua y medicamentos, de acuerdo con lo solicitado por las autoridades colombianas a través de las cancillerías.

La presidenta subrayó que el gobierno mexicano respondió a la solicitud concreta de Colombia con despensas, insumos médicos y otros artículos transportados en aviones Hércules.

La brigada de rescatistas permanece preparada y disponible. “Ya depende de ellos, pues si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia”, había puntualizado en otras intervenciones relacionadas con el tema.

Sheinbaum destacó que los equipos de la Sedena han participado en operaciones de rescate y asistencia solidaria en 98 países, lo que refleja la política de cooperación humanitaria de México ante desastres naturales.

Hasta el momento, el gobierno mexicano mantiene la coordinación con las autoridades colombianas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y continúa el envío de ayuda material, mientras la brigada de rescatistas espera una eventual autorización para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el terremoto.

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