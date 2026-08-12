Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega será juzgado en Estados Unidos por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial, en relación con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El proceso judicial surge tras la demanda presentada en 2022 por las hijas del magistrado Urán ante una Corte del Distrito Sur de la Florida. De acuerdo con el documento judicial, Plazas Vega es señalado por su papel central en la operación militar que determinó la suerte trágica del magistrado y de otras personas que sobrevivieron inicialmente a la toma armada.

Sigue a PULZO en Discover

El juicio está programado para iniciar el 8 de septiembre de 2026 en Miami, ante un jurado federal. Según la demanda, Plazas Vega, junto a otros miembros del Ejército, habría conspirado y participado en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a varias personas que abandonaron con vida el Palacio de Justicia, cuando la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el edificio y las Fuerzas Armadas intentaron recuperarlo con el uso de la fuerza. El magistrado Urán figuraría entre esas personas.

Durante muchos años, la versión oficial fue que el magistrado Urán murió dentro del Palacio, víctima de una bala perdida en el cruce de disparos entre el M-19 y el Ejército. No obstante, con el tiempo surgieron pruebas que confirmaron que, en realidad, Urán salió vivo y bajo custodia militar, según investigaciones citadas por la Comisión de la Verdad y fallos judiciales nacionales e internacionales. La demanda alega que el cadáver de Urán fue hallado más tarde dentro del edificio, con una herida de bala en la cabeza recibida a corta distancia.

Las hijas del magistrado, Helena, Xiomara y Mairée Urán, cuentan con el apoyo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, reconocido por su participación en otros casos emblemáticos ante la justicia de Estados Unidos. Además, investigaciones como la de la Comisión de la Verdad, en alianza con Forensic Architecture, han documentado que, junto con Urán, al menos 11 personas más salieron vivas del Palacio y luego desaparecieron bajo custodia militar.

En cuanto al proceso judicial en Estados Unidos, Plazas Vega intentó desestimar la demanda en mayo de 2022 argumentando que los recursos judiciales en Colombia no se habían agotado. Sin embargo, el tribunal negó esa petición y, en 2024, determinó que la demanda seguirá su curso en la corte estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos juzga a Luis Alfonso Plazas Vega por el caso del Palacio de Justicia?

Estados Unidos asumió el juicio contra Luis Alfonso Plazas Vega porque las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán presentaron una demanda en 2022 ante una corte federal en Florida, acusándolo de tortura y ejecución extrajudicial. La justicia estadounidense tramitó el caso tras considerar que se habían agotado los recursos judiciales locales y que existen leyes que permiten procesar delitos graves de derechos humanos aún cuando ocurrieron fuera del país, bajo determinados principios de jurisdicción internacional.

¿Qué información aporta la Comisión de la Verdad sobre el caso del magistrado Urán?

La Comisión de la Verdad, junto con organizaciones como Forensic Architecture, recopiló testimonios e investigaciones que prueban que el magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar. Este organismo documentó que, como Urán, al menos otras once personas sobrevivieron la toma inicial y posteriormente desaparecieron o fueron ejecutadas extrajudicialmente en poder de la fuerza pública, contradiciendo la versión oficial inicial sobre su muerte.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.