Por: Noticiero 90 minutos

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Los Topos de México han sido aclamados internacionalmente como uno de los grupos de rescate voluntario más reconocidos de su país, con una historia marcada por la solidaridad y la respuesta ante emergencias trascendentales. Nacidos tras uno de los peores desastres en la historia nacional, el terremoto del 19 de septiembre de 1985, surgieron de la iniciativa de voluntarios que, sorteando escombros y peligros, se organizaron espontáneamente entre los restos de edificios destruidos para salvar vidas. Es esta valentía la que les ganó el nombre de “Topos”, bautizándolos por la manera en que se adentraban en espacios colapsados en búsqueda de sobrevivientes, según la información consignada en la crónica de 90 Minutos.

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La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. se constituyó como organización legal en 1986 y, desde entonces, ha conformado equipos con personal capacitado en distintas áreas: rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, ingeniería estructural y búsqueda mediante perros entrenados, por mencionar algunas. La experiencia acumulada en su país y en el extranjero los ha posicionado como un referente en intervención en emergencias.

De acuerdo con la información de 90 Minutos, su trayectoria internacional comenzó con la participación en las labores de rescate tras el tsunami de 2004 en Indonesia, donde apoyaron a las autoridades locales durante una de las peores tragedias naturales del sudeste asiático. Prosiguieron en 2010 auxiliando luego del destructor terremoto de Haití, colaborando en búsqueda entre los restos de la ciudad. En 2015, el destino los llevó a Nepal, epicentro de otro sismo devastador. México volvió a requerir valerosamente su servicio tras los terremotos de 2017 y, en fechas más recientes, volvieron a estar en primera línea en Turquía en 2023, trabajando en medio de edificios colapsados y condiciones climáticas extremas.

En la actualidad, un equipo de 20 rescatistas de los Topos, bajo el liderazgo de Héctor Méndez, presidente de Topos Azteca, arribó a Colombia tras trabajar 41 días en La Guaira, Venezuela. A pesar de tener previsto regresar a México, decidieron trasladarse a Colombia y continuar su labor tras el reciente terremoto. Su motivación, explica Méndez, es llegar adonde más se necesita ayuda, sin distinción de fronteras, estatus social, creencia religiosa o política. “Los voluntarios nos movemos por amor”, afirmó, agradeciendo además el respaldo del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y comprometiéndose a sumar experiencia y nuevas metodologías junto a los equipos locales en la atención a la emergencia.

¿Quiénes son los Topos de México y cuál es su historia destacada en rescate?

Los Topos de México son un grupo de rescatistas voluntarios que surgió tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México. Su historia inició con la búsqueda de sobrevivientes en medio de edificaciones colapsadas, evolucionando hacia una organización especializada con participación en emergencias nacionales e internacionales, según explicó 90 Minutos.

¿En qué emergencias internacionales han participado los Topos de México?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, los Topos de México han participado en labores de rescate durante el tsunami de 2004 en Indonesia, el terremoto de Haití en 2010, el sismo de Nepal en 2015, los terremotos de México en 2017 y el reciente desastre en Turquía en 2023, demostrando así su experiencia y compromiso global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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