Por: Noticiero 90 minutos

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El grupo de rescate voluntario Topos Azteca, reconocido internacionalmente por sus acciones humanitarias, llegó a Cali después de cuarenta y un días de labores intensas en La Guaira, Venezuela. Esta agrupación mexicana decidió hacer una última escala en Colombia antes de regresar a su país, motivada por la necesidad de brindar apoyo tras el devastador terremoto en la ciudad. De acuerdo con declaraciones de Héctor Méndez, presidente de Topos Azteca, el motor de su trabajo es “preservar la vida y que la gente sepa que no está sola. Los voluntarios nos movemos por amor”. Así, los veinte miembros del equipo arribaron a Cali en la madrugada del miércoles 12 de agosto y se sumaron inmediatamente a las actividades de búsqueda y rescate.

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La llegada de los Topos Azteca coincidió con un momento crucial: las primeras 36 a 48 horas después del colapso generado por el terremoto son esenciales para encontrar supervivientes entre los escombros. Por este motivo, el apoyo especializado de estos voluntarios se volvió fundamental, ya que su experiencia es ampliamente reconocida en contextos de catástrofes naturales. En Cali, los rescatistas emplean nuevas metodologías, como la identificación mediante ondas WiFi, para detectar signos de vida en las estructuras colapsadas. Héctor Méndez explicó que si no se hallan indicios de supervivientes en un punto, rápidamente se trasladan a otras zonas donde podrían localizar personas atrapadas, siguiendo información proporcionada por habitantes que desde el inicio del desastre han reportado sitios críticos.

La solidaridad internacional quedó reflejada en el mensaje de agradecimiento que extendió el líder de Topos Azteca a Alejandro Eder, por facilitar el trabajo del equipo. Méndez subrayó la importancia del apoyo recibido y la valentía de los voluntarios: “Decidimos venir acá y no ir a la casa. Aquí estamos. Gracias, Alejandro Eder, por tu apoyo y brindarnos este equipo de gente tan valioso. Vamos a tratar de salir adelante juntos”.

La presencia de los Topos Azteca también se complementó con llamados de otros voluntarios que solicitan maquinaria para avanzar con mayor rapidez en los rescates, ya que existen reportes de posibles sobrevivientes en barrios como Capri, según información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los Topos Azteca y cuál es su experiencia en rescates internacionales?

Topos Azteca es un grupo mexicano de rescatistas voluntarios con reconocimiento internacional. Según declaraciones de su presidente Héctor Méndez, cuentan con una trayectoria sólida en intervención humanitaria y recientemente trabajaron por más de 40 días en La Guaira, Venezuela, antes de arribar a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto.

¿Qué significa la identificación con ondas WiFi en labores de rescate tras un terremoto?

La identificación con ondas WiFi es un método reciente mencionado por Héctor Méndez, presidente de Topos Azteca, que permite detectar signos de vida al interior de estructuras colapsadas. Esta técnica ayuda a definir dónde enfocar los esfuerzos de búsqueda para aumentar las posibilidades de hallar sobrevivientes tras un desastre como un terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.