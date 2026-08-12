Entre las escenas más conmovedoras que ha dejado el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia está la historia de Kiara, una perrita criolla de dos años que llevaba apenas cuatro días con su nueva familia cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico.

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El animal quedó atrapado en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas, Risaralda. Una parte de la fachada había quedado prácticamente al descubierto y Kiara permanecía inmóvil, expuesta a una caída, mientras esperaba la llegada de los organismos de socorro.

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Las imágenes de la perrita rápidamente se hicieron virales. En el video se observa su expresión de angustia y la dificultad para moverse ante el riesgo de que cualquier desplazamiento pudiera hacerla caer.

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Una de tantas historias que ha dejado el terremoto en #Colombia Ella, esa perrita de dos años que ven al fondo, se llama #Kiara, fue adoptada cuatro días antes de la tragedia y duró 24 horas aguantando en medio de este edificio. Logró rescatarse con vida. 😍 pic.twitter.com/cCgNXGK61H — Mely Múnera (@MelyMunera) August 12, 2026

El concejal de Pereira, Héctor Hernández Tubón, contó que conocieron el caso mientras hacían seguimiento a las emergencias reportadas por los ciudadanos después del terremoto.

“De inmediato nos dirigimos hasta el lugar y nos encontramos con esta escena tan desgarradora”, relató el funcionario.

La situación representaba un enorme riesgo tanto para Kiara como para los rescatistas, debido a las condiciones de la estructura. Por eso fue necesario desplegar una operación especializada. Durante más de 24 horas, unidades del Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas utilizaron cuerdas y equipos para trabajo en alturas con el propósito de acceder hasta el punto donde permanecía la mascota.

Según explicó Hernández, mientras un grupo ingresaba desde las alturas, otro permanecía en el exterior monitoreando las condiciones del edificio y orientando las maniobras. Finalmente, el esfuerzo tuvo recompensa: Kiara fue rescatada con vida.

Rescate de perritos en Pereira

La operación permitió además localizar y poner a salvo a otro perro que permanecía atrapado dentro de la edificación.

Ambos animales fueron entregados posteriormente a sus familias, protagonizando uno de los reencuentros que han generado esperanza en medio de la tragedia causada por el terremoto.

Para Hernández, estos rescates tuvieron un significado especial para quienes participan en las labores de atención de la emergencia, debido al desgaste físico y emocional que ha dejado la situación.

Más animales siguen desaparecidos

El caso de Kiara, aunque terminó con un final feliz, representa apenas una parte de la emergencia que enfrentan las mascotas en Pereira y Dosquebradas.

El concejal explicó que todavía no existe una cifra consolidada sobre el número de animales afectados, pero señaló que al menos 10 casos reportados ya han terminado en reencuentros con sus familias.

Otros animales, sin embargo, no lograron sobrevivir. Algunos murieron tras caer desde edificios durante el terremoto, mientras que otros continúan desaparecidos y podrían encontrarse entre los escombros. La situación se complica por las condiciones de las estructuras afectadas, por lo que se espera la llegada de un equipo especializado de Brasil para apoyar las labores de búsqueda y rescate de animales.

Los gatos también representan un desafío particular para los organismos de emergencia, debido a que suelen esconderse cuando sienten miedo, lo que dificulta su localización entre las estructuras afectadas.

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Solidaridad para proteger a las mascotas

Ante esta situación, autoridades y organizaciones animalistas han pedido a la comunidad apoyar temporalmente a los animales que han sido encontrados, mientras sus propietarios logran ubicarse nuevamente tras la emergencia.

Organizaciones como Adóptame Pereira también han llamado a la solidaridad ciudadana para brindar refugio y cuidado a las mascotas rescatadas.

La historia de Kiara terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de la tragedia: una perrita que, apenas cuatro días después de encontrar un nuevo hogar, quedó atrapada entre los escombros y consiguió sobrevivir gracias al trabajo de los organismos de socorro.

Su rescate no solo permitió que volviera con su familia. También dejó un mensaje de esperanza en medio de una emergencia que ha dejado destrucción, pérdidas humanas y cientos de personas buscando a sus seres queridos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.