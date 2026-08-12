El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no tendrá representación oficial en el 11.º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) ni en la 82.ª Asamblea General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), eventos que se desarrollan desde este 12 hasta el 14 de agosto en Cartagena de Indias. Según trascendió, ningún funcionario del gabinete ministerial se desplazará a la capital de Bolívar, acatando la directriz de concentrar todos los recursos y esfuerzos humanos del aparato estatal en la atención de la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7.4, que ha afectado gravemente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

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La ausencia del Ejecutivo modifica uno de los escenarios más importantes previstos para el diálogo entre la nueva administración y el sector privado, donde se pretendía abordar temas de competitividad, tecnología y desarrollo productivo. Ante esta coyuntura, el sector empresarial decidió mantener la realización del evento, pero con una transformación profunda en su propósito y agenda. El gremio anunció que el Congreso Empresarial Colombiano tendrá como eje central la solidaridad y el apoyo a las comunidades afectadas por el desastre natural.

“La Andi ajustará su agenda para convocar y movilizar a todas las fuerzas empresariales, ciudadanos y otras organizaciones”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Durante los tres días de encuentro, se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial diseñada para concretar donaciones, articular recursos y proponer soluciones a las necesidades más apremiantes de los damnificados. Para tal fin, la Andi ha habilitado rutas específicas para canalizar ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicamentos, insumos médicos y equipos médicos, además de mecanismos para recibir aportes económicos.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hizo un llamado urgente al tejido empresarial y a la ciudadanía para unir esfuerzos frente a la tragedia. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, afirmó el dirigente gremial. Asimismo, informó que se han establecido convenios con organizaciones como Abaco para la atención humanitaria inmediata y se ha dispuesto una cuenta en la Fundación Andi para canalizar los fondos destinados a la futura reconstrucción de las zonas devastadas.

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Si bien el evento conservará parte de su agenda técnica, contando con la participación de líderes nacionales e internacionales para discutir temas de geopolítica, economía e innovación, el espíritu del encuentro será el de “un gran encuentro por la solidaridad”. De esta manera, el sector privado busca llenar el vacío de presencia estatal en Cartagena, convirtiendo un foro de negocios en un centro de acopio y coordinación de voluntades para mitigar los estragos del terremoto que hoy mantiene en vilo al país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.