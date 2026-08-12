El presidente Abelardo de la Espriella llegó por primera vez en helicóptero a la Casa de Nariño desde que asumió el cargo, en un desplazamiento que quedó registrado en video y que permitió observar el aterrizaje del mandatario en una de las azoteas del complejo presidencial.

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(Vea también: De la Espriella anuncia dos nombramientos claves en medio de la emergencia por el terremoto)

De acuerdo con la información suministrada, el jefe de Estado se trasladó hasta el Palacio de San Carlos para cumplir una agenda privada. La llegada ocurrió pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que dejó más 240 personas muertas, además de miles de heridos y desaparecidos, según los últimos informes.

El aterrizaje fue captado en imágenes que muestran el momento en que el helicóptero llega a la zona destinada para este tipo de operaciones y posteriormente el desplazamiento del mandatario.

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#Política | El presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) llegó por primera vez a la Casa de Nariño en helicóptero. Estará en el Palacio de San Carlos, donde sostendrá una agenda privada ante los últimos acontecimientos del país. Vía @lausaavedram… pic.twitter.com/VdWZKsUHDN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2026

La llegada del presidente quedó registrada en video

El material audiovisual difundido por Caracol Radio se permite observar el helicóptero mientras se aproxima a la azotea y completa la maniobra de aterrizaje. Se trata de la primera llegada de este tipo de De la Espriella a la sede presidencial desde que asumió el cargo.

La información disponible señala que el mandatario se dirigió posteriormente al Palacio de San Carlos para desarrollar una agenda privada. No se entregaron detalles adicionales sobre las actividades específicas que tendría durante la jornada.

La emergencia por el terremoto marca la agenda nacional

La llegada del presidente se produce en medio de la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto.

El movimiento telúrico, de magnitud 7,4 según los datos suministrados, dejó al menos 240 muertos, además de miles de personas heridas y desaparecidas. La situación llevó a las autoridades a mantener la atención sobre las zonas afectadas y las labores relacionadas con la emergencia.

Aunque el desplazamiento del mandatario ocurre en este contexto, no conviene afirmar que la agenda privada estuvo directamente relacionada con la atención del terremoto mientras no exista una confirmación oficial sobre el propósito de la reunión.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.