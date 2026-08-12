Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

María Carolina Restrepo Cañavera asumió oficialmente la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras la publicación del decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella el martes 11 de agosto. De acuerdo con la información, Restrepo reemplaza a Adriana Velásquez, quien había ocupado ese cargo de manera interina en los días anteriores. La trayectoria profesional de Restrepo Cañavera destaca por su amplia experiencia en el derecho, la administración y las finanzas, consolidada tanto en Colombia como en el extranjero.

Sigue a PULZO en Discover

Según el decreto mencionado, Restrepo es abogada de la Universidad Javeriana y ha realizado estudios de posgrado en diversas áreas. Su formación incluye una especialización en derecho tributario en la Universidad del Rosario, así como estudios en administración de empresas en Harvard University. Además, suma una especialización en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), otra en negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario, y estudios en fiscalidad internacional en la Universidad Santiago de Compostela. Esta diversidad académica le ha permitido asumir labores complejas en el entorno empresarial y jurídico colombiano.

Restrepo Cañavera también es reconocida por su faceta como emprendedora y socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub. Allí ha liderado procesos relacionados con inversión extranjera, reorganización empresarial y defensa patrimonial, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de estos proyectos. Por otra parte, había sido candidata al Senado por el partido Centro Democrático, lo que muestra su interés por participar activamente en temas políticos y sociales del país.

El nombramiento de Restrepo fue anunciado inicialmente el 29 de julio por el presidente De La Espriella, quien subrayó que “su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”. Ante este reto, Restrepo manifestó su compromiso: “Trabajaré por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es María Carolina Restrepo Cañavera, nueva directora del ICBF?

María Carolina Restrepo Cañavera es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en áreas como derecho tributario, administración de empresas, finanzas corporativas, negociación y fiscalidad internacional. Su experiencia se ha dado tanto en el sector público como privado, liderando proyectos jurídicos y empresariales, cimentando así su perfil para dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Cuándo fue nombrada María Carolina Restrepo directora del ICBF?

La designación de María Carolina Restrepo como directora del ICBF fue oficializada el 11 de agosto, cuando se publicó el decreto correspondiente firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, luego de haber sido anunciada previamente el 29 de julio.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.