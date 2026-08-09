Por: EL PILON SA

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La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia marcó un hito no solo por el acto protocolario del 7 de agosto, sino también por las señales que dejaron los congresistas del departamento del Cesar frente al nuevo gobierno. De acuerdo con la asistencia registrada, todos los congresistas del Cesar acudieron al evento, salvo Alexandra Pineda, representante del Pacto Histórico, quien no asistió en cumplimiento de la directriz de su bancada.

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En la antesala al inicio del mandato de Abelardo de la Espriella se evidenció el reacomodo político de la región, con posiciones diversas entre los representantes de Cesar. Tal como se ha documentado, el senador Didier Lobo forma parte de una alianza de partidos, incluidos Cambio Radical, Salvación Nacional y la U, que apoyarán firmemente al gobierno, recuperando así el protagonismo político tras cuatro años de oposición.

Por otra parte, la senadora Claudia Margarita Zuleta, aunque aliada, mantiene su criterio apegado a las determinaciones del Centro Democrático, organización fundada por Álvaro Uribe. Zuleta dejó claro que no actuará de manera aislada en el Senado y que su prioridad es la defensa de los intereses de la colectividad, en un contexto marcado por la disputa entre fuerzas políticas de derecha. Como se consignó, el Centro Democrático se declaró partido de Gobierno, lo que abre el interrogante sobre cómo se configurarán las relaciones entre sus miembros y la administración de la Espriella.

La postura de Alfredo Ape Cuello, uno de los congresistas más experimentados, se distingue por su pragmatismo. Aunque mantuvo distancia simbólica —su saludo al presidente solo quedó registrado en video—, ha manifestado de manera institucional, en entrevista con EL PILÓN, que la relación con el Gobierno será respetuosa, dejando atrás las diferencias de campaña. Su influencia se percibe relevante para la aprobación de reformas, especialmente desde la presidencia de la Comisión Tercera y la elección de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes.

Carlos Gumer de la Peña, debutante en el Congreso y representante de la U, busca consolidarse como aliado estratégico del Gobierno, con la expectativa de fortalecer su proyección política local. El reto principal consiste en descentralizar la interlocución con Presidencia, tradicionalmente manejada desde Valledupar, especialmente en el sur de Cesar.

A la lista de aliados incondicionales se suman Mello Castro, vinculado al grupo Gnecco, y Jorge Rodrigo Tovar, reconocido por haber respaldado desde el inicio a De la Espriella. Tovar, además, articuló la bancada de curules de paz en torno al apoyo al presidente.

Finalmente, Alexandra Pineda asume el rol de única opositora del Cesar en el Congreso. Al perder el liderazgo sobre la Agencia Nacional de Tierras en el departamento, su gestión se centrará en el control político durante los próximos cuatro años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los aliados políticos de Abelardo de la Espriella en el Cesar?

Los principales aliados de Abelardo de la Espriella en el departamento del Cesar, según la información recopilada, están representados por Didier Lobo (Cambio Radical), Mello Castro, Jorge Rodrigo Tovar y Carlos Gumer de la Peña (la U). Varios forman parte de alianzas estratégicas, ya sea por convicción o pragmatismo. Mientras algunos apoyan sin reservas, como Lobo y Tovar, otros buscan fortalecer su posición política local y nacional a través del respaldo al Gobierno.

¿Qué implica la oposición de Alexandra Pineda en el Congreso frente al gobierno de Abelardo de la Espriella?

La oposición de Alexandra Pineda, representante del Pacto Histórico, supone un reto particular, sobre todo porque es su primera vez en el Congreso. Después de perder el control sobre la Agencia Nacional de Tierras en Cesar, su labor se enfocará en ejercer vigilancia y debate de control político, sin muchas posibilidades de mostrar gestión territorial directa, lo que limitará su capacidad de incidir en las políticas para su región durante el periodo presidencial de De la Espriella.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.