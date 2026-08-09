Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó, a través de sus redes sociales, detalles sobre recientes operaciones de las Fuerzas Militares contra estructuras criminales en varias regiones de Colombia. Según la información proporcionada por De la Espriella, una de las bajas más destacadas fue la de alias “Ruso”, quien murió en Mapiripán, Meta, en medio de una intervención conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. En ese mismo operativo, cayeron otros tres miembros de la organización liderada por alias “Iván Mordisco”, que ha sido señalada como una de las más activas en actividades delictivas y generadoras de violencia en ese territorio.

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En el departamento de Antioquia, los esfuerzos de la Fuerza Pública resultaron en la muerte de dos integrantes del Clan del Golfo durante combates en Anorí, según datos comunicados por el propio presidente. En dicha acción, las autoridades incautaron seis fusiles y una cantidad significativa de “material de guerra”. Esta actuación fue complementada por otra operación de la Séptima División del Ejército en conjunción con la Armada Nacional, que llevó a la captura de cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, perteneciente al mismo Clan del Golfo. Durante esta incursión, también se confiscaron armas, municiones y elementos de uso en inteligencia militar.

El mandatario destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas con las siguientes palabras: “Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar violencia en nuestro territorio”. A esa postura se sumó el ministro de Defensa, Jorge Mora, quien manifestó que la contundencia será el eje de la lucha contra quienes buscan alterar la paz y la seguridad en el país. Mora recalcó que “la Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”.

En paralelo a estas acciones, se reportaron combates en la zona rural de El Tambo, Cauca, donde tropas del Ejército Nacional enfrentan a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los enfrentamientos del domingo 9 de agosto pusieron en riesgo a las comunidades de la zona El Recuerdo, ubicada cerca a un radar de la Aeronáutica Civil, donde los habitantes intentan resguardarse para no ser víctimas del conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de las operaciones militares recientes contra el Clan del Golfo y las disidencias?

Las operaciones militares recientes, según la comunicación oficial del presidente Abelardo de la Espriella, dejaron como saldo la muerte de alias “Ruso” y otros tres miembros de la estructura de alias “Iván Mordisco”, así como dos integrantes del Clan del Golfo en combates en Anorí. También se reportó la captura de cuatro presuntos miembros del componente financiero y de narcotráfico del Clan del Golfo, sumado a la incautación de armas y material de guerra.

¿Qué impacto han tenido los enfrentamientos del Ejército con disidencias en El Tambo, Cauca?

En El Tambo, Cauca, los combates entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc el 9 de agosto han afectado gravemente la vida de las comunidades, que se han visto obligadas a buscar refugio en sus hogares o salones comunales para evitar caer en medio del fuego cruzado, según lo reportado en la información difundida por fuentes oficiales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.