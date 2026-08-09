Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, fue reconocida recientemente con una de las más importantes distinciones que entrega la Infantería del Ejército Nacional. El acto, que reunió a diferentes miembros de la institución y autoridades locales, sirvió como escenario para resaltar no solo la labor de Aranda, sino también el valor y el compromiso de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Militares. La condecoración que recibió la mandataria se denomina José María Córdova, y le fue otorgada como símbolo del vínculo institucional que existe entre la Alcaldía de Ibagué y la Fuerza Pública. Esta ceremonia estuvo enmarcada por distintos mensajes dirigidos al respaldo y la defensa de la seguridad y la soberanía de Colombia.

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El contexto de la celebración no fue menor: la Infantería del Ejército Nacional conmemora 216 años de existencia, un hecho que remarcó la importancia y el alcance de este reconocimiento. Johana Aranda expresó sentir un profundo orgullo por ser exaltada en este aniversario, destacando la relevancia que, según sus palabras, tiene la labor de aquellos que, desde la institución castrense, asumen el desafío de proteger al país. En su intervención, la alcaldesa manifestó su gratitud y afirmó que era un honor recibir “la máxima condecoración de la Infantería de nuestro glorioso Ejército Nacional en sus 216 años”, según consta en sus declaraciones.

Durante el acto, Aranda hizo énfasis en la entrega cotidiana de los soldados y demás integrantes de la Fuerza Pública, subrayando que ellos y ellas “luchan todos los días por nuestra patria”. Así, la ceremonia no solo exaltó el liderazgo de la mandataria, sino que también se convirtió en una oportunidad para honrar a las familias de los soldados y oficiales. Se reconoció públicamente el apoyo fundamental que estas familias otorgan a quienes desempeñan funciones de protección en todo el territorio nacional.

Dentro de los discursos se resaltó la palabra “gallardía”, entendida como la valentía y la determinación necesarias para servir a Colombia de manera abnegada. El mensaje central para quienes perseveran en las Fuerzas Militares fue claro: cumplir con la responsabilidad de defender el territorio y trabajar por el Tolima y la ciudad de Ibagué exige carácter y vocación de servicio. Para concluir, la alcaldesa reiteró su agradecimiento a los “héroes de la patria” y enfatizó en el papel fundamental que cumplen en la defensa de la soberanía y la integridad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la condecoración José María Córdova es importante en el Ejército Nacional?

La condecoración José María Córdova representa uno de los reconocimientos más altos que otorga la Infantería del Ejército Nacional y simboliza el vínculo institucional y la valoración de quienes trabajan decididamente por la seguridad y la soberanía del país.

¿Qué significado tiene la palabra ‘gallardía’ en el contexto de este reconocimiento militar?

En la ceremonia, la ‘gallardía’ se destacó como la valentía y el empeño necesarios para servir a Colombia, atributos fundamentales para asumir con seriedad las responsabilidades dentro de la Fuerza Pública y contribuir a la protección del territorio nacional.

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