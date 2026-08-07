Por: El Espectador

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A minutos de la toma de posesión del nuevo presidente Abelardo de La Espriella, el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance detallado sobre el orden público en el país durante esta jornada trascendental. Según informó el alto funcionario, se presentaron ocho ataques contra la fuerza pública en diferentes regiones del país: tres en Cauca, dos en Antioquia y uno en cada uno de los siguientes departamentos: Norte de Santander, Tolima, Huila y César. Hasta el momento, el reporte oficial da cuenta de un solo herido y ningún fallecido como consecuencia de estas acciones, lo que representa un saldo menos grave de lo que se temía ante el relevo presidencial.

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Durante la reunión realizada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), Sánchez subrayó que ninguno de estos ataques tuvo como escenario el Valle del Cauca, departamento donde se realiza el acto de posesión del nuevo jefe de Estado. El saliente ministro hizo un llamado a la fuerza pública a no bajar la guardia, mantenerse alerta y estar preparados ante eventuales acciones de grupos armados ilegales, insistiendo en la importancia de garantizar la democracia y la estabilidad del país hasta el último minuto de su gestión.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Defensa citado por este medio, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: en Caldono, Cauca, integrantes de las disidencias comandadas por alias “Iván Mordisco” abrieron fuego contra la estación de policía. En López de Micay, también en Cauca, se registraron disparos contra las instalaciones del Batallón de Infantería N.56 del Ejército, seguidos por un ataque con dron que, según el reporte oficial, no provocó daños.

En Antioquia, la estación de Policía Porce de Guadalupe sufrió el lanzamiento de artefactos explosivos a través de un dron, y en Ituango se halló un cilindro decorado con los colores de la bandera nacional y las siglas FARC. Por su parte, en Planadas, Tolima, tres artefactos explosivos lanzados con dron impactaron el Batallón de Operaciones Terrestres No. 18 del Ejército Nacional, causando únicamente daños materiales. En Teruel, Huila, el ataque con dron dirigido a las dependencias de la alcaldía, donde también funciona la estación de policía, dejó un civil herido. Otros ataques se presentaron en Fortul, Arauca, y en Pelaya, Cesar, aunque en estos casos no se reportaron afectados entre personal militar ni civiles.

Para ampliar información sobre el contexto judicial y de seguridad nacional, se recomienda visitar la sección Judicial de El Espectador.

¿Qué departamentos registraron ataques a la fuerza pública durante la posesión presidencial?

De acuerdo con el balance presentado por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, los ataques se registraron en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Huila y Cesar, sumando un total de ocho incidentes reportados durante la jornada de transición presidencial.

¿Qué significa el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el contexto de seguridad nacional?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es una instancia de articulación interinstitucional que se activa en situaciones de alto riesgo para coordinar y monitorear las acciones de las fuerzas de orden público, especialmente durante eventos críticos como la posesión presidencial, garantizando respuestas rápidas y efectivas ante posibles amenazas o situaciones de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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