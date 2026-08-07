Por: Portal Bogotá

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En Bogotá-Región, se están adelantando acciones relevantes para reforzar la seguridad en el departamento de Cundinamarca con motivo de la jornada del 7 de agosto. Según la Gobernación de Cundinamarca, el dispositivo de seguridad fue diseñado en el más reciente Comité Departamental de Seguridad, que tuvo lugar en las instalaciones de la Brigada 13 del Ejército Nacional. En este encuentro, las autoridades coordinaron estrategias para salvaguardar a más de 3,5 millones de habitantes dentro del departamento.

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El operativo incluye la movilización de más de 3.500 soldados pertenecientes a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, apoyados por un significativo contingente de la Policía Nacional. Estas fuerzas implementarán esquemas de seguridad que integran puestos de control, patrullajes móviles, dispositivos equipados con tecnología antidrones, unidades antiexplosivos y la participación permanente de equipos GAULA, cuyo propósito es prevenir la extorsión y responder de manera inmediata ante cualquier situación anómala, de acuerdo con información de la Gobernación.

En puntos estratégicos como Soacha y municipios de la Sabana, la Policía Nacional activó el denominado Alistamiento de Primer Grado. Esto significa que las autoridades ejecutarán monitoreo aéreo con drones, labores de inteligencia y una coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitirá atender con rapidez eventos que puedan alterar el orden público, ocasionar bloqueos viales o afectar la movilidad ciudadana.

Durante el Comité Departamental de Seguridad, el Departamento de Policía de Cundinamarca presentó datos que reflejan una mejora en la convivencia ciudadana, destacando la reducción de delitos de impacto. Además, se anunció la continuidad de anillos de seguridad y puestos de control durante las 24 horas en corredores viales, terminales de transporte y puntos clave, sin registrar alertas vigentes sobre riesgos durante las actividades planificadas para la jornada.

Las labores también comprenden patrullajes conjuntos entre Policía de la Sabana y la Fuerza Aérea, fortaleciendo la movilidad y la prevención. Un caso específico fue el análisis del reporte sobre un cilindro abandonado en la vereda Montefrío, municipio de Chaguaní. Especialistas de la Brigada 13, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional confirmaron que el elemento no representaba peligro. Como medida preventiva, se aumentarán patrullajes rurales y se programarán capacitaciones para comerciantes, enfocadas en prevenir la extorsión.

El general (R) Luis Fernando Navarro Jiménez, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, resaltó la efectiva coordinación institucional. Según el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación, las cifras muestran reducciones destacadas: 70 % en secuestro, 100 % en piratería, 46,2 % en abigeato, 30,6 % en hurto a comercio, 20,9 % en extorsión, 15,4 % en delitos sexuales, 11,5 % en homicidio y bajas en otras modalidades de hurto, evidenciando un panorama alentador en seguridad.

¿Qué dispositivos y estrategias de seguridad implementó Cundinamarca para el 7 de agosto?

La Gobernación de Cundinamarca desplegó más de 3.500 soldados de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y efectivos de la Policía Nacional, respaldados por tecnología antidrones, unidades antiexplosivos y equipos GAULA para prevenir extorsión. Además, se mantendrán anillos de seguridad y puestos de control en zonas estratégicas, incluidos corredores viales y terminales de transporte, con monitoreo aéreo y labores de inteligencia, enfocadas en garantizar la tranquilidad durante la jornada.

¿Cuáles han sido los resultados en materia de reducción de delitos en Cundinamarca según el Observatorio de Seguridad?

De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación, se reportó una disminución del 70 % en secuestros, del 100 % en la piratería, del 46,2 % en abigeato, del 30,6 % en hurto a comercio, del 20,9 % en extorsión, del 15,4 % en delitos sexuales, del 11,5 % en homicidios y una baja en las modalidades de hurto, lo que evidencia una tendencia positiva en materia de seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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