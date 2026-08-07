Por: DIARIO DEL PEREIRA

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A pocas horas de asumir la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella se dirigió a la nación este viernes 7 de agosto con un mensaje enfocado en las responsabilidades que le esperan tras su victoria en las urnas. La ceremonia de investidura, programada para la tarde en la ciudad de Cali, marcará oficialmente el inicio del periodo presidencial 2026-2030, poniendo fin al mandato de Gustavo Petro. El mensaje, difundido a través de su cuenta de X, dejó en claro que, más allá del triunfo electoral, lo que empieza ahora es el “verdadero desafío: cumplirle a Colombia”.

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Durante su campaña, De la Espriella presentó una serie de propuestas agrupadas bajo lo que llamó la “Era del Tigre”, un concepto que, de acuerdo con sus palabras, estará guiado por los principios de trabajo, autoridad, transparencia y compromiso. En su publicación, reiteró temas centrales de su aspiración presidencial, como la “Patria Milagro”, elemento simbólico que encapsula su visión de transformación para el país.

El presidente electo enfatizó en que la victoria no representa solo un logro personal, sino la manifestación del respaldo de millones de colombianos. Por esto, señaló que el nuevo reto consiste en responder con hechos concretos a la confianza ciudadana, alejándose del tono festivo que caracterizó la jornada electoral. Asimismo, De la Espriella hizo referencias históricas a figuras como Cincinnato, Ciro y el rey David, para ilustrar la responsabilidad que implica conducir los destinos de una nación, remarcando la importancia del liderazgo y la vocación de servicio.

La expectativa en Cali es alta, ya que desde primeras horas del viernes, distintas autoridades, representantes diplomáticos y delegaciones internacionales arribaron al Valle del Cauca para participar en la transición de Gobierno. La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde De la Espriella prestará juramento y recibirá la banda presidencial a las 3:00 de la tarde, formalizando así su compromiso ante el país.

Finalmente, el mensaje del presidente electo dejó en evidencia que la campaña ha llegado a su fin y ahora comienza la etapa de Gobierno, en la que las promesas dadas en campaña deberán convertirse en acciones que respondan a la confianza depositada en él por la ciudadanía.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia?

De la Espriella identifica como verdadero desafío el cumplimiento de las promesas hechas durante su campaña, especialmente bajo los principios de trabajo, autoridad, transparencia y compromiso. Enfrentar las altas expectativas ciudadanas y traducir sus propuestas de la “Era del Tigre” y la “Patria Milagro” en resultados concretos será fundamental en su administración durante el periodo 2026-2030.

¿Qué significa la “Era del Tigre” en el discurso de Abelardo de la Espriella?

La “Era del Tigre” es el nombre que De la Espriella dio a su proyecto político durante la campaña, y se basa en cuatro valores clave: trabajo, autoridad, transparencia y compromiso con el país. Representa la hoja de ruta con la que planea dirigir al país, según lo manifestó en su mensaje antes de tomar posesión como presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.