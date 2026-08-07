Abelardo de la Espriella ya se encuentra en Cali para asumir la Presidencia de Colombia en una ceremonia que se llevará a cabo este 7 de agosto. Su llegada quedó registrada en un video que muestra el operativo dispuesto para recibir al mandatario electo, quien arribó a la capital del Valle del Cauca bajo un amplio esquema de seguridad y acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda.

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Las primeras imágenes muestran el trayecto aéreo previo al aterrizaje, con una vista desde la ventanilla de una aeronave sobre montañas cubiertas por nubes. Posteriormente aparece un helicóptero militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del que desciende su esposa, mientras en la pista la esperan uniformados, funcionarios y personal de seguridad.

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Minutos después, el presidente electo hace su ingreso a la plataforma del aeropuerto vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca, corbata del mismo tono y gafas de sol. Allí saluda a oficiales de la Policía y sostiene un breve encuentro con autoridades, mientras un avión privado permanece estacionado al fondo y varios integrantes de su esquema de protección controlan el acceso al lugar.

El video también deja ver el fuerte dispositivo de seguridad que rodea al mandatario electo. A lo largo del recorrido aparecen militares, policías, escoltas armados, asistentes y personal logístico que acompaña el desplazamiento por la pista del aeropuerto, donde incluso algunas personas portan paneles para resguardar la privacidad y facilitar el movimiento de la comitiva.

En otro de los momentos más llamativos de la grabación, De la Espriella y su acompañante avanzan tomados de la mano mientras se dirigen hacia los vehículos oficiales. Durante el trayecto, el presidente electo hace un gesto de saludo con la mano y continúa caminando rodeado por decenas de integrantes de su esquema de seguridad y colaboradores.

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Las imágenes concluyen con la llegada de la comitiva a una zona donde los espera una camioneta negra para continuar el desplazamiento hacia Cali. Allí, De la Espriella conversa brevemente con su acompañante antes de abordar el vehículo, dando inicio a la agenda previa al acto de posesión presidencial, que contará con la presencia de invitados nacionales e internacionales.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.