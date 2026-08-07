El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, finalmente sí llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, despejando las versiones que durante las últimas horas apuntaban a que no podría viajar al país. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó su presencia y le dio la bienvenida junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la FCF, la agenda de ambos dirigentes comenzó desde la mañana en Cali con su participación en el “Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas”, realizado en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana. Posteriormente, Infantino tiene previsto acompañar el acto oficial de posesión presidencial, programado para las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

La confirmación de su visita llamó la atención porque, horas antes, se había dado por hecho que el máximo dirigente del fútbol mundial no estaría presente en la ceremonia. Incluso, la entonces canciller Rosa Villavicencio había asegurado que Infantino sería una de las ausencias internacionales en el evento.

(Vea también: De la Espriella sorprendió con decisión para su posesión y primer discurso romperá tradición)

En ese momento, la funcionaria explicó que el cambio de sede de la posesión, que pasó de Bogotá a Cali, y el corto tiempo para coordinar los desplazamientos internacionales dificultaron la llegada de varias delegaciones extranjeras. Además, señaló que la organización de los invitados correspondía al nuevo Gobierno y que la Cancillería únicamente ejecutaba las invitaciones.

Sin embargo, la presencia de Gianni Infantino quedó confirmada este viernes con el anuncio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, que agradeció tanto al presidente de la Fifa como al de la Conmebol por acompañar una jornada considerada histórica para el país y por respaldar las actividades programadas en torno al fútbol y al cambio de Gobierno.

La otra situación que llama la atención de la presencia de Infantino es la grave crisis que afronta su mandato en Fifa, luego de la propuesta fallida de vender un porcentaje de la entidad a privados. Con la caída de esta, el presidente empezó a recibir críticas de Uefa y de sus federaciones, que lo tienen en la cuerda floja para continuar con su mandado en el ente que rige el fútbol.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.