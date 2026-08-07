La ceremonia con la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia tendrá una ausencia confirmada entre los invitados internacionales. Se trata de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no estará este viernes en los actos programados en Cali.

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La noticia fue confirmada por la canciller saliente, Rosa Villavicencio, quien entregó detalles sobre las dificultades para concretar la llegada de algunas delegaciones internacionales.

De acuerdo con Villavicencio, el traslado de la ceremonia desde Bogotá hasta Cali y el poco tiempo disponible para organizar los viajes influyeron en la asistencia de varias personalidades extranjeras. La funcionaria señaló que no todas las delegaciones que se esperaba recibir podrán estar presentes en el acto presidencial.

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“No sé por qué no van a venir. Los cambios de ciudad y el poco tiempo de planificación para un viaje de este tipo han llevado a que no estén todas las delegaciones que se hubieran querido, pero esa competencia es del nuevo gobierno. Nosotros, como Cancillería, solo operativizamos las invitaciones que ellos hagan”, indicó la saliente canciller.

La canciller también aclaró que la decisión sobre quiénes serían invitados a la posesión no estuvo en manos del Gobierno saliente. Según explicó, esa tarea correspondió al equipo de transición de De la Espriella, mientras que la Cancillería asumió la coordinación logística y protocolaria de las delegaciones que fueron convocadas.

¿Por qué se esperaba la presencia de Gianni Infantino?

El dirigente de la FIFA había sido mencionado entre las personalidades que podrían acudir al cambio de gobierno. Su posible asistencia estaba relacionada, entre otros factores, con su relación con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y con una visita que Infantino hizo a Colombia a comienzos de año.

Sin embargo, la Cancillería confirmó que el presidente de la FIFA no estará en el acto que se desarrollará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia comenzará a las 3:00 de la tarde y marcará el inicio del periodo presidencial de De la Espriella para 2026-2030.

Varias delegaciones internacionales sí estarán en Cali

La ausencia de Infantino se suma a otros cambios en la lista de invitados internacionales, aunque la ceremonia contará con la presencia de varios jefes de Estado y representantes extranjeros. Entre los asistentes confirmados se encuentran el rey Felipe VI de España y presidentes como Javier Milei, de Argentina, y Daniel Noboa, de Ecuador.

Villavicencio también manifestó su pesar por la ausencia de representantes de algunos países europeos, pero insistió en que la selección de los invitados correspondió al Gobierno entrante. La Cancillería, explicó, se limitó a acompañar y coordinar los aspectos logísticos de la jornada de posesión.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.